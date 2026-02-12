Minvu descarta recorte de los subsidios DS49 para familias de bajos ingresos

El Ministerio de la Vivienda descartó un recorte de subsidios del programa habitacional solidario orientado a las familias de más bajos ingresos.

El lunes en Osorno, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que el Gobierno habría recortado en 20 mil los subsidios habitacionales del Fondo Solidario DS49.

"Desde el Minvu descartamos que el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), orientado a atender las necesidades habitacionales de las familias de más bajos ingresos, disminuya a nivel nacional sus subsidios en un 56%", aseguró en una declaración.

"En efecto, los subsidios actualmente autorizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) ascienden a 19.587 los que, al existir la posibilidad legal de aumentarlos gradualmente, podrían llegar a los 40.000 subsidios comprometidos con el Congreso para el DS49", añadió.

"En la formulación de la Ley de Presupuesto 2026, el Minvu propuso inicialmente un programa habitacional de 233.385 unidades de subsidios, con un financiamiento de 144.844.088 UF", añadió.

"Durante el proceso de evaluación de la reciente situación fiscal, en una resolución conjunta entre la Dipres y el Minvu, se ajustó el marco del programa habitacional del ministerio, estableciendo un total de 166.233 subsidios por un monto de UF 77.914.675", enfatizó.

También expresó que "en particular, la Dipres autorizó para el DS49 19.587 subsidios los que, al existir el espacio legal para incrementarlos progresivamente, se puede llegar a un 'techo' de 40.000, que corresponde al compromiso adquirido con el Congreso".

Finalmente, es importante considerar que, en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional, el Minvu actualmente tiene 59.908 viviendas en ejecución del programa DS49, como parte de un proceso continuo de las políticas de vivienda y que serán entregadas a las familias beneficiarias durante la siguiente administración. Como referencia, en marzo de 2022, al asumir el gobierno, recibimos 45.401 de viviendas en construcción a través de esta línea de la política habitacional", concluyó.

PURANOTICIA