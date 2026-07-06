Minvu abre las postulaciones al Subsidio de Arriendo 2026 para beneficiar a más de 8.400 familias

A partir de este martes 7 de julio y hasta el 7 de agosto permanecerá abierto el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo 2026, beneficio económico entregado por el Estado a personas y familias que cuentan con capacidad para pagar parte del valor mensual del arriendo de una vivienda.

Las postulaciones podrán realizarse 100% en línea a través del sitio web www.minvu.cl, utilizando Clave Única, o de manera presencial en las oficinas del Serviu a lo largo del país.

Las personas que resulten seleccionadas recibirán un subsidio total de 170 UF (aproximadamente $6.940.000), el que se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF (cerca de $171.400) para viviendas cuyo arriendo no supere las 11 UF (alrededor de $449.000 mensuales).

En tanto, para las viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el beneficio aumenta a un máximo mensual de 4,9 UF (aproximadamente $200.000), mientras que el valor del arriendo podrá alcanzar hasta 13 UF (cerca de $530.700).

Con este aporte, las familias beneficiadas pagan una parte del arriendo y el Estado financia el monto restante a través del subsidio. Para este llamado, el Ministerio proyecta beneficiar a más de 8.450 familias en todo el país.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Entre las principales condiciones para acceder al beneficio se encuentran:

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, deberán presentar su cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular junto a un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo o hija. Las personas de 60 años o más al momento de postular podrán hacerlo sin núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de la calificación socioeconómica . Solo se permitirá una postulación por RSH en este llamado.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (aproximadamente $163.300 ) en una cuenta de ahorro para la vivienda, monto que deberá estar depositado a más tardar el día anterior a la postulación .

Contar con un ingreso familiar mensual de entre 7 UF (cerca de $285.700 ) y 25 UF (aproximadamente $1.020.500 ). En los grupos familiares de más de tres integrantes, el ingreso máximo permitido aumentará en 8 UF (alrededor de $326.600 ) por cada integrante adicional.

¿CÓMO POSTULAR?

Las personas interesadas podrán realizar el trámite de dos maneras:

En línea , a través del sitio web www.minvu.cl , utilizando Clave Única .

Presencialmente , en cualquiera de las oficinas Serviu del país.

PURANOTICIA