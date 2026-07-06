Minvu abre las postulaciones al Subsidio de Arriendo 2026 para beneficiar a más de 8.400 familias

Desde este martes 7 de julio y hasta agosto, las personas podrán postular de forma online o presencial a este beneficio estatal que entrega hasta 170 UF para el pago de la vivienda.
A partir de este martes 7 de julio y hasta el 7 de agosto permanecerá abierto el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo 2026, beneficio económico entregado por el Estado a personas y familias que cuentan con capacidad para pagar parte del valor mensual del arriendo de una vivienda.
Las postulaciones podrán realizarse 100% en línea a través del sitio web www.minvu.cl, utilizando Clave Única, o de manera presencial en las oficinas del Serviu a lo largo del país.
Las personas que resulten seleccionadas recibirán un subsidio total de 170 UF (aproximadamente $6.940.000), el que se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF (cerca de $171.400) para viviendas cuyo arriendo no supere las 11 UF (alrededor de $449.000 mensuales).
En tanto, para las viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el beneficio aumenta a un máximo mensual de 4,9 UF (aproximadamente $200.000), mientras que el valor del arriendo podrá alcanzar hasta 13 UF (cerca de $530.700).
Con este aporte, las familias beneficiadas pagan una parte del arriendo y el Estado financia el monto restante a través del subsidio. Para este llamado, el Ministerio proyecta beneficiar a más de 8.450 familias en todo el país.
Entre las principales condiciones para acceder al beneficio se encuentran:
Las personas interesadas podrán realizar el trámite de dos maneras:
PURANOTICIA