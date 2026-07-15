Minsal reporta 95% de avance en Plan de Alerta Oncológica y promete eliminar las garantías GES vencidas

A 90 días de la implementación del Plan de Alerta Oncológica, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que logró avanzar en la atención o el cumplimiento de las garantías retrasadas en 28.681 de los 30.348 registros de espera prolongada identificados al inicio de la estrategia, lo que representa un 95% de resolución.

La ministra de Salud, May Chomali, señaló que, tras recorrer distintas zonas del país y conocer casos de pacientes que esperaron hasta seis años por una cirugía por cáncer de tiroides, la cartera asumió el compromiso de evitar que se sigan acumulando garantías oncológicas vencidas.

"Nuestro compromiso es que, en breve plazo, no haya ningún paciente con una garantía oncológica vencida. El hospital va a ser informado de que está por vencer su garantía y tendrá que hacer todos los esfuerzos por resolver la garantía, pero si no la resuelve, nosotros vamos a derivar al segundo prestador", enfatizó.

La secretaria de Estado explicó que el objetivo es que la derivación deje de depender de un reclamo por parte del paciente. En ese sentido, afirmó: "No puede ser que tengamos que esperar que el paciente reclame, vamos a hacer la derivación automática, no podemos no cumplir con la ley y la ley dice que, si la garantía se incumple, ese paciente tiene que ser derivado a un segundo prestador".

Asimismo, recalcó que "no queremos volver a encontrarnos con un cúmulo de pacientes con garantías oncológicas retrasadas, por eso nuestro propósito es hacer la derivación automática al segundo prestador".

ATENCIONES EN REGIONES

Uno de los aspectos destacados del balance fue que la prioridad estuvo puesta en que los pacientes pudieran atenderse en sus propias regiones, evitando traslados de larga distancia.

De acuerdo con el reporte, el 94% de las atenciones avanzadas o con garantías resueltas se realizaron en la red pública y en el hospital de origen, mientras que solo un 6% de los casos fue derivado a un segundo prestador en convenio con Fonasa.

Respecto de las garantías oncológicas GES atendidas, el 67% correspondió a diagnósticos, el 19% a tratamientos, el 9% a tamizajes, el 3% a etapificación y el 2% a seguimiento.

En cuanto al tipo de cáncer, el 27% de los casos correspondió a cáncer colorrectal, seguido por cáncer cervicouterino (26%), cáncer de mama (21%), cáncer gástrico (6%), cáncer de próstata (5%) y otros tipos de cáncer (15%).

Por su parte, entre los registros No GES atendidos, 5.158 correspondieron a intervenciones quirúrgicas y 6.179 a consultas nuevas de especialidad.

El Plan de Alerta Oncológica se desarrolla en el marco de la Alerta Sanitaria vigente desde el 15 de abril y que se extenderá hasta el 30 de septiembre. La estrategia busca reducir los tiempos de espera de personas con sospecha o diagnóstico de cáncer, mediante la identificación activa de pacientes, el contacto oportuno desde los hospitales y el seguimiento continuo de su atención.

El objetivo es garantizar diagnósticos y tratamientos oportunos, fortaleciendo la red pública de salud y el acompañamiento a los pacientes y sus familias.

PURANOTICIA