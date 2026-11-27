El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió al aumento de la tasa de desocupación nacional, que alcanzó un 10% durante el trimestre agosto-octubre, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y no descartó la implementación de nuevas medidas para enfrentar esta situación.

La autoridad indicó que "obviamente que no se descartan nuevas medidas. Nosotros estamos constantemente en el comité económico, en el gabinete, analizando, monitoreando, no solo los subsidios, la ejecución en obras públicas, en viviendas. Y por supuesto que, en la medida que esas evaluaciones nos digan que es necesario tomar otras acciones, lo vamos a hacer".

El secretario de Estado señaló que los recursos inyectados en el Plan Chile Despega "no se reflejan necesariamente en el trimestre móvil agosto, septiembre, octubre. En ese trimestre móvil solo está el mes de octubre contemplado".

Pese a ello, el titular de la cartera del Trabajo destacó "la creación de empleos en este informe, la mayor desde enero de 2025. Pero por cierto que si más personas se suman a la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo aumenta".

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