Minsal lanza Campaña de Vacunación 2026 con foco en grupos de riesgo

El Ministerio de Salud dio inicio este domingo a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, una estrategia anticipada que busca proteger a la población frente al aumento de enfermedades respiratorias durante los meses más fríos del año.

La decisión de adelantar el proceso responde a la circulación de la variante de influenza A(H3N2), conocida como “súper gripe”, detectada en Chile desde diciembre de 2025 y presente también en otros países de la región.

El plan contempla la inmunización contra influenza, COVID-19, neumococo, coqueluche y Virus Respiratorio Sincicial (VRS), este último mediante un anticuerpo monoclonal destinado a recién nacidos y lactantes.

La campaña está dirigida a grupos de mayor riesgo, entre ellos personas mayores de 60 años, enfermos crónicos, gestantes, personal de salud, trabajadores de la educación y niños desde los 6 meses hasta 5° básico.

Las autoridades recordaron que la vacunación es gratuita y se realiza en más de 1.200 puntos a nivel nacional, facilitando el acceso oportuno para reducir complicaciones graves y hospitalizaciones.

El balance de la campaña 2025 evidenció resultados positivos, con más de 8 millones de personas vacunadas y una disminución significativa de casos graves y fallecimientos por influenza y neumonía.

Desde el Minsal reiteraron el llamado a la ciudadanía a informarse y acudir tempranamente a los centros de salud, destacando que la prevención es clave para evitar la sobrecarga del sistema sanitario durante el invierno.

