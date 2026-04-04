Minsal expande vacunación contra el Covid-19: baja edad y reduce tiempos de espera

Ante el incremento en la circulación del Covid-19 en el territorio nacional, el Ministerio de Salud (Minsal) ha determinado implementar una serie de modificaciones destinadas a robustecer el acceso a la inoculación y simplificar el trámite para diversos sectores ciudadanos.

Estas determinaciones gubernamentales contemplan un crecimiento de la población objetivo, incrementando el número de beneficiarios de la vacuna, además de aplicar variaciones en las exigencias previas y en los periodos de espera requeridos entre cada dosis.

Dentro de las transformaciones más significativas destaca la disminución en la edad mínima para los adultos mayores, quienes a partir de ahora podrán recibir el fármaco desde los 60 años. Del mismo modo, el segmento de pacientes con patologías crónicas experimentó una expansión notable: se integrará a personas desde los seis meses hasta los 59 años, suprimiendo así el tope previo que solo permitía la vacunación a mayores de 18 años en este grupo.

Con el propósito de agilizar la fluidez del proceso de inmunización, otra de las variaciones sustanciales es la anulación de la obligatoriedad de presentar documentos que certifiquen las enfermedades crónicas, facilitando la entrada al sistema de salud.

La autoridad también resolvió añadir nuevos colectivos a la lista de prioridades. En este grupo se incluyeron ahora a quienes ejercen como cuidadores de personas mayores y a todo el personal que se desempeña en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

En lo que respecta al esquema de vacunación, el intervalo mínimo entre dosis se acortó de un año a solo seis meses, medida que busca alcanzar una cobertura más amplia en un plazo de tiempo inferior.

Estas acciones se fundamentan en el panorama epidemiológico que atraviesa la nación, según indicaron desde el organismo de salud. Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, enfatizó que “actualmente el SARS-CoV-2 es el virus con mayor circulación en Chile que tiene vacuna para prevenir su contagio y gravedad, por lo que es necesario proteger a la población que está en mayor riesgo”.

Por otra parte, se confirmó que los segmentos que ya formaban parte de la prioridad, tales como los trabajadores del área de la salud, personas gestantes y pacientes inmunocomprometidos, continuarán su proceso sin variaciones dentro del calendario oficial establecido.

Mediante estos ajustes técnicos, el Minsal persigue el objetivo de intensificar el resguardo sanitario de la ciudadanía ante la amenaza del virus, optimizando la cobertura y removiendo barreras para la administración de las vacunas.

PURANOTICIA