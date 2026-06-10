Minsal constituye Consejo Nacional de Salud con foco prioritario en reducir listas de espera

La ministra de Salud, May Chomali, encabezó la primera sesión del Consejo Nacional de Salud, instancia creada con el objetivo de generar diálogo, aportar experiencia técnica y elaborar propuestas que contribuyan a reducir las listas de espera en la salud pública chilena.

Durante la jornada, la secretaria de Estado destacó la importancia de reunir a expertos y exautoridades con trayectoria en el sector para enfrentar los desafíos que enfrenta el sistema sanitario.

"Para nosotros es muy importante la experiencia, el juicio, el criterio, el deseo de tener una salud pública fuerte, resiliente y digna para nuestra población", señaló la ministra.

Asimismo, explicó que el nuevo organismo surge ante la necesidad de incorporar distintas miradas en la toma de decisiones estratégicas para el futuro de la salud pública.

"Este Consejo se crea de la necesidad de contar con experiencias de personas que hayan pasado por este ministerio y otras que están en los niveles locales, haciendo gestión para tomar las grandes decisiones que nos van a acompañar en los próximos años", añadió.

El Consejo tendrá un rol asesor para el Ministerio de Salud y desarrollará un trabajo periódico enfocado en cuatro áreas prioritarias: fortalecer la resolutividad de la Atención Primaria de Salud, revisar la ejecución de la Estrategia Nacional de Salud 2020-2030, proponer medidas para disminuir los tiempos de espera y establecer indicadores para evaluar proyectos de inversión en infraestructura sanitaria.

Uno de los integrantes de la instancia, el exministro de Salud Enrique Paris, valoró la conformación de este espacio como una oportunidad para contribuir al desarrollo del sistema sanitario nacional.

"El tema de salud es un tema de Estado, no es solamente un tema del gobierno de turno. Por eso, nosotros queremos contribuir con esa visión, una salud centrada en el paciente, fundamentalmente, una salud humanizada, con una atención primaria muy poderosa y con criterios claros para hacia dónde avanzar, qué tenemos que construir, cómo manejar la lista de espera, cómo trabajar las metas sanitarias del futuro en Chile”, dijo.

Entre los integrantes del Consejo también figuran Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública; Karla Rubilar, exministra de Estado; Osvaldo Artaza, exministro de Salud; y Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, además de otros representantes del ámbito sanitario y de la gestión pública.

PURANOTICIA