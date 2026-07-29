Minsal anuncia que todos los tipos de cáncer serán incluidos en el GES a partir de 2028

La ministra de Salud, May Chomali, encabezó su primera Cuenta Pública Participativa este miércoles 29 de julio.

Desde el Hospital San Juan de Dios, la autoridad destacó que el foco de su gestión estará puesto en impulsar un sistema público de salud preparado para resolver las necesidades de atención de las personas, de manera equitativa y oportuna e impulsar iniciativas de alto para la población.

Además, anunció que todos los tipos de cáncer irán al GES. La medida forma parte de la agenda 2026-2030.

"Impulsaremos en el próximo decreto GES 2028-2031, la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres. Asimismo, continuaremos impulsando el acceso a tratamientos de alto costo a través de la Ley Ricarte Soto, incorporando nuevas terapias", sostuvo.

Añadió que se potenciará la formación de especialistas con "236 médicos en formación y consolidaremos las estrategias de prevención y pesquisa precoz".

La medida también incorpora impulsar 50 nuevos centros comunitarios de salud mental en el país (Cosam), aumentar la resolutividad de la Atención Primaria (APS), y mejorar la participación activa en la implementación de la ley integral de personas mayores".

la ministra de Salud volvió a reforzar que en cáncer las personas no pueden ni deben esperar y que las experiencias aprendidas durante el Plan de Alerta Sanitaria Oncológica que logró responder la lista de espera Ges y NO Ges de más de 28 mil personas en sólo cuatro meses.

Chomali agregó que se continuará con el fortalecimiento de la formación de especialistas y destacó que, actualmente, hay más de 200 médicos en formación en trece especialidades oncológicas.

Además, agregó que el Minsal participará activamente en la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores, actualmente en discusión, que consagra el derecho de este grupo para ser atendido de manera preferente y oportuna.

(Imagen: Getty Images)

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