Minsal alerta que un millón 700 mil adultos de 60 años y más aún no se vacunan contra la Influenza

El Ministerio de Salud entregó este jueves el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026.

La actividad estuvo encabezado por el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno.

En la ocasión, se dio a conocer que un millón 700 mil adultos de 60 años y más, aún no se vacunan contra la Influenza.

Además, se informó que durante la Semana Epidemiológica 20, entre el 17 y 23 de mayo, la positividad de las muestras alcanzó un 45,2%, superior a la registrada en la semana previa (41,4%).

El virus predominante es el Rinovirus, con el 40,8% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (44,6%).

La Influenza A es el segundo virus más detectado, con un 27,6% de los casos, experimentando un aumento por sexta semana consecutiva en relación con la semana previa. Le sigue Parainfluenza, que representa el 10,5%.

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Influenza B (7,2%), Adenovirus (6,2%), VRS (3,2%), Otros virus respiratorios (2,7%), Metapneumovirus (1,5%) y SARS-CoV-2 (0,3%).

La cobertura de vacunación de Influenza es de 70,6%, con 7.317.903 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (57,1%), embarazadas (59,5%) y personas de 60 años y más (56,9%), presentan un menor avance.

“Los adultos de 60 años y más son el grupo más rezagado. Y si estos porcentajes los llevamos a números, significa que hay un millón 700 mil personas mayores de 60 años que no se han vacunado, es decir, que no están protegidas contra la influenza A que circulará este invierno. Por eso, queremos hacer la invitación, directamente, a estas personas, pero además a los familiares, a que verifiquen el estado de vacunación de este grupo y que, si es que no están vacunados, los acompañen a los distintos puntos de vacunación que tenemos habilitados”, dijo Jorge Vilches.

En tanto, la inmunización contra VRS es de un 95,6%, con 93.442 dosis administradas. Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,7%, mientras que los lactantes, un 93,9%.

SITUACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL

Al 27 de mayo, la red integrada cuenta con 734 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 67%. El 19,5% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.439 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,9%. El 13,6% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias

En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, para la Semana Epidemiológica 20, el 31,9% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,3% superior respecto de la semana previa.

Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron un aumento de 8,5% respecto de la semana anterior. Al analizar la información por grupo etario, se observa un aumento en todos ellos, especialmente en menores de 1 año y de 5 a 14 años, que aumentaron en un 12% y un 11,9%, respectivamente.

Sobre este punto, la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, señaló que “la Influenza A está aumentando progresivamente y lo ha hecho las últimas semanas, pero además la mayor cantidad de detecciones de este virus se registró, justamente, en los menores de 5 a 14 años, que además es uno de los grupos que registra un mayor aumento para este reporte en las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas”.

Las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron una disminución del 2,3% respecto de la semana previa. No obstante, se detectó un aumento del 9,3% en menores de 1 año, mientras que en personas de 65 años y más, el incremento fue del 0,8%.

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