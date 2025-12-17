Minsal activó plan ante posible llegada de nueva variante de influenza H3N2: fue detectada recientemente en Perú

El Ministerio de Salud activó un Plan Integral de Preparación ante la posible llegada de una nueva variante de influenza H3N2, que actualmente circula en más de 34 países y ha sido detectada recientemente en Perú.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que “Chile se prepara desde ya con todas las herramientas disponibles. Hemos aprendido de experiencias anteriores y estamos actuando de manera anticipada y coordinada para proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables”.

Asimismo, destacó “a diferencia del Hemisferio Norte, cuya vacuna no calza completamente con esta nueva variante, nosotros contaremos con una vacuna que incluye la cepa H3N2 de Singapur, que sí reacciona contra este subclado. Esto nos da un mejor nivel de protección”.

Según informó el Minsal, el Plan Integral contempla:

- Sistema de Alerta Temprana con monitoreo permanente: Vigilancia activa de la situación epidemiológica nacional e internacional.

- Vigilancia Genómica Reforzada: El Instituto de Salud Pública (ISP) mantiene vigilancia continua. A la fecha, no se ha detectado el subclado K en territorio nacional.

- Comunicación de Riesgo para Viajeros: Información oportuna sobre medidas preventivas para quienes viajan a zonas afectadas.

- Inicio anticipado de Campaña de Invierno 2026: La vacunación comenzará el 1 de marzo, con posibilidad de adelantarse una semana si las vacunas son liberadas antes.

- Disposición de Antivirales y Guías Clínicas actualizadas: Garantía de diagnóstico oportuno y acceso a medicamentos para personas de riesgo.

- Alerta Sanitaria Preventiva: Desde marzo se instruirá el uso obligatorio de mascarilla en servicios de urgencia, con posibilidad de anticiparse según evolución de la situación.

- Programación estratégica de recursos: Ajuste de capacidad asistencial y organización de servicios para enfrentar eventual sobrecarga, movilizando recursos rápidamente como en campañas anteriores.

- Sistema de Alerta Intersectorial con Senapred: Coordinación entre instituciones para respuesta integral.

La ministra Aguilera enfatizó que estas medidas garantizan continuidad en el cuidado de la salud pública. “Estamos dejando la campaña y la vacunación ya lanzada para que el gobierno entrante tenga todas las herramientas operativas desde el primer día”, indicó.

Además, la autoridad adelantó que este jueves se comunicarán detalles adicionales sobre la próxima temporada de circulación de virus respiratorios.

PURANOTICIA