Ministro Undurraga dice que paralización de obras en el GAM es una decisión económica "dada la situación financiera del país"

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, comentó sobre la decisión del Gobierno de pausar las obras en el Centro Gabriela Mistral (GAM).

En conversación con radio Agricultura, la autoridad manifestó que “nadie se levanta para truncar una obra. Toda obra que esté dedicada a la cultura es, no solamente deseable, sino que nosotros luchamos por eso”.

En ese sentido, explicó que se trató de una decisión "económica y de responsabilidad dada la situación financiera que está viviendo no solamente el país, sino las arcas fiscales".

“El edificio del GAM está en las mismas condiciones de hace más de ocho años. Los últimos dos gobiernos se han ido sin concluir el proyecto GAM”, expresó.

Undurraga mencionó que "esta obra, según me señaló la exministra Arredondo, se iba a pagar en cuatro cuotas; la primera de 20 mil, la segunda de 50 mil, la tercera de 30 y el saldo final. Fuimos a mirar los contratos con el ministro Arrau y el subsecretario Balmaceda, y se nos informa que en vez de 20 mil millones de pesos, cuesta 40 mil millones de pesos".

El ministro reveló que el costo de las obras ascendería a cerca de US$ 120 millones. "El GAM en su segunda etapa, que es un teatro para dos mil personas, con la máxima tecnología", indicó.

"Yo tengo que priorizar 114 millones de pesos son 18 obras de alta infraestructura cultural como teatros regionales en el Ñuble", ejemplificó.

El titular de las Culturas afirmó que se encuentran “trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, con Bienes Nacionales y con el directorio del GAM para buscar una solución”. “Si hay que inaugurarlo durante esta administración, bienvenido sea”, sentenció.

PURANOTICIA