Ministro Undurraga acusa "pésimo" traspaso de Carolina Arredondo: “Me ocultaron información”

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, cuestionó el proceso de traspaso realizado por su antecesora, la actriz Carolina Arredondo, asegurando que recibió información errónea respecto del estado financiero de la cartera.

En entrevista con CNN Chile, el secretario de Estado afirmó que “el proceso de traspaso fue malo, pésimo. Por ejemplo, y a propósito del GAM, a mí me señalaron que había un pago en cuatro cuotas, la primera de 20 mil millones de pesos. Y resultó que cuando fuimos con el ministro Martín Arrau (de Obras Públicas) a ver lo efectivamente adjudicado, eran tres cuotas y no cuatro. Y la primera era de 40 mil millones de pesos, no de 20 mil millones”.

Undurraga añadió que “me ocultaron información. Y fue la ministra (Arredondo), pues ella me entregó el flujo personalmente. La ministra me entregó información que no fue coherente con la realidad y con lo adjudicado”.

CRÍTICAS AL RECORTE PRESUPUESTARIO

El titular de Culturas también abordó el ajuste presupuestario aplicado por el Gobierno y reconoció que intentó evitar que la reducción en los recursos de su ministerio alcanzara el 3% solicitado al conjunto de las carteras.

“Evidentemente que intenté negociar (con Quiroz). El punto está en la realidad de las arcas fiscales, pero no acepté alegremente la rebaja”, señaló en referencia al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El secretario de Estado sostuvo además que recibió una cartera con importantes dificultades de gestión administrativa.

“Yo recibí este ministerio con un crecimiento en el papel del 98%. Se venían arrastrando problemas de gestión y de administración que no hacían posible que nosotros pudiéramos controlar de la mejor forma posible”, explicó.

RELACIÓN CON KAST

Undurraga también se refirió a las diferencias políticas que mantuvo anteriormente con el Presidente José Antonio Kast y aseguró que su experiencia en el Gobierno ha sido positiva.

“Me he sentido muy cómodo con el Presidente, y hasta ahora estos 70 días no han sido diez minutos bajo el agua”, comentó.

Finalmente, destacó la amplitud con que el Mandatario conformó su administración tras imponerse en la segunda vuelta presidencial.

“Una vez que él ganó en segunda vuelta, llamó a un sinnúmero de personas de vertientes muy distintas, y nos invitó a participar en un gobierno que busca y quiere seguir buscando una consolidación de lo que fue el rechazo (en el plebiscito por el primer proceso constituyente)”, cerró el ministro.

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