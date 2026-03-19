Ministro Segpres José García Ruminot proyecta resultados en seguridad en seis meses y rechaza “normalizar” la violencia

José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia aseguró que en seis meses más deberían comenzar a notarse las medidas de seguridad que está impulsando el Gobierno de José Antonio Kast.

“Estamos trabajando intensamente, todo el gabinete está comprometido con el tema de seguridad y por supuesto encabezado por el Presidente. Nosotros esperamos que en seis meses comiencen a notarse las medidas que se están tomando, particularmente el control fronterizo”, aseguró el ministro en entrevista con Radio Unieverso.

Y agregó que “si logramos eso, porque también sabemos que estamos contra el tiempo, si los cuatro años pasan volando. Así que, si lo si logramos que la ciudadanía lo perciba, porque eso también es muy importante, que la ciudadanía lo perciba sería en realidad un gran logro, un gran, gran éxito y trabajamos para eso".

El titular de la Segpres destacó, además, el viaje del Presidente y sus ministros a la frontera norte con el fin de aplicar medidas para impedir "el ingreso irregular a nuestro país de personas que lamentablemente han venido a cometer delitos, que ingresan a nuestro país bandas criminales, y hemos conocido un nivel de delincuencia como nunca antes habíamos visto, en que la mayoría de sus participantes son extranjeros".

Además, indicó que ya se ha avanzado en al menos dos proyectos de ley que se han despachado en materia de seguridad, como, por ejemplo, el que permite que Gendarmería pase al Ministerio de Seguridad.

Consultado por los dichos del exministro de Seguridad, Luis Cordero, de que el país está "normalizado" en materia de seguridad, García Ruminot dijo que "tenemos que hacer el mayor esfuerzo para nunca normalizar la violencia, nunca normalizar a las bandas del crimen organizado, nunca normalizar la delincuencia. Sabemos que siempre en los países va a haber algún nivel de delincuencia".

"O sea, qué bueno es que tengamos cifras menores, pero reitero, hablar de normalización a mí me parece un poco exagerado, un tanto exagerado, porque siempre, siempre va a ser un desafío", acotó.

Y agregó que "las chilenas y los chilenos siguen teniendo temor en sus casas. Lo que más nos dicen, y esto ya lo digo incluso no solo como ministro, sino como ciudadano, el temor a salir de sus casas después de las seis de la tarde, el temor a llevar los niños al colegio en las mañanas y ser objeto de un portonazo o de una situación violenta”.

“Esos temores existen y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos como Estado chileno de cumplir con la obligación constitucional, que nuestro primer deber es brindar protección y seguridad a la población", aseguró García Ruminot.

En la entrevista se habló sobre la posibilidad de que se ponga fin al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco)

“El ministro de Hacienda realizará un anuncio en los próximos días (...) Vamos a tener un incremento del precio de los combustibles. El ministro de Hacienda trabaja para que sea lo menos posible, por una parte, y por otra parte, también trabaja para ir en apoyo de los sectores más vulnerables. Por ejemplo, el tema de la parafina, sobre todo cuando ya estamos, vamos a vamos a entrar en el otoño, prontamente en el invierno", finalizó.

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