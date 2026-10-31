Ministro Rabat presenta a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia

En momentos en que aumentan los cuestionamientos a su continuidad en el Gobierno, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó públicamente a Josefina Soto como nueva subsecretaria de la cartera, tras la salida de Luis Silva en medio de la controversia por las rebajas de penas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

El secretario de Estado utilizó su cuenta en la red social X para dar la bienvenida a la nueva autoridad, en un escenario marcado por las críticas a las decisiones adoptadas por el ministerio y las crecientes presiones políticas para que asuma responsabilidades por lo ocurrido.

En su publicación, Rabat destacó la necesidad de avanzar en medidas destinadas a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, poniendo especial énfasis en la denominada ley Nunca Más.

“Juntos sacaremos adelante la ley Nunca Más y aseguraremos que el Estado proteja a los niños, niñas y adolescentes. Las víctimas son la prioridad de este ministerio. Bienvenida, subsecretaria”.

El mensaje se produce después de la remoción de Luis Silva, quien dejó la Subsecretaría de Justicia en medio de los cuestionamientos por los decretos que permitieron rebajar condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

La salida de Silva estuvo precedida por la difusión de un video en el que abordó su participación en la firma de los documentos, señalando que había actuado “aplicando el criterio fijado por el propio ministro (Fernando Rabat)”.

Según los antecedentes conocidos, el registro fue publicado sin informar previamente al titular de la cartera, situación que se sumó a las tensiones internas provocadas por la controversia.

Con su remoción, Josefina Soto asumió como nueva subsecretaria, en un ministerio que enfrenta cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo.

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