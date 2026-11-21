Carabineros detuvo a un sujeto de 30 años que mató a hachazos al conviviente de su ex pareja en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió alrededor de las 21:30 horas de este viernes en el exterior de una vivienda ubicada en pasaje Vasco de Gama con Cristóbal Colón.

Hasta el lugar llegó el imputado, con antecedentes por VIF y orden de alejamiento, para exigir ver a los hijos en común, pero la mujer se negó a dejarlo entrar.

El sujeto reaccionó con violencia, ante lo cual intervino el conviviente, un hombre de 25 años, quien sufrió golpes de hacha por parte del imputado.

La víctima murió en el mismo lugar, mientras que el homicida fue detenido posteriormente en su domicilio de calle Lord Conchrane.

Sobre lo ocurrido, el teniente Fernando Jaramillo indicó que el imputado "saca desde sus vestimentas un hacha, ocasionándole diferentes lesiones, las cuales le produjeron el fallecimiento de forma inmediata en el lugar".

"Gracias a la rápida acción de personal de Carabineros se logró dar con el paradero en la comuna de Santiago Centro del autor, logrando la detención de esta persona", añadió el ofcial.

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