Carabineros desarrolló la noche de este sábado un copamiento policial masivo y simultáneo en todo el territorio nacional, desplegando un servicio extraordinario con la participación de más de 2.000 funcionarios policiales y 700 vehículos institucionales en terreno.

El operativo tuvo como principal objetivo reforzar las labores preventivas y focalizar los controles policiales en sectores de comercio nocturno, mediante una presencia policial activa, fiscalizaciones y acciones que contribuyen a entregar mayor tranquilidad y seguridad a los vecinos.

En este contexto, uno de los sectores intervenidos fue el barrio Bellavista, donde se desarrolló parte de este despliegue policial. En dicha zona de la capital, los delitos han registrado una disminución sostenida cercana al 50%, resultado asociado al trabajo coordinado e integrado entre Carabineros y los municipios de Recoleta y Providencia.

Esta estrategia considera el barrio Bellavista como un solo polo de actividad nocturna, abordando de manera conjunta el tema de seguridad, independientemente de los límites comunales, mediante acciones coordinadas de prevención, fiscalización y control.

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