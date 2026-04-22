Ministro Quiroz y proyecto de Reconstrucción: "Estamos enfrentando la decadencia que nos ha acompañado por largos años"

Debido al grado de "decadencia" que ha sufrido el país, surgió la necesidad de impulsar el proyecto de ley bautizado como de Reconstrucción Nacional. Así lo enfatizó Jorge Quiroz, titular del Ministerio de Hacienda, luego de participar en la ceremonia de firma protocolar llevada a cabo en el Palacio de La Moneda.

Durante su intervención, el máximo responsable de las finanzas públicas argumentó el contexto de esta iniciativa legal. "Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años. A tasas de crecimiento que no generan expectativas de futuro", sentenció la autoridad.

Profundizando en su diagnóstico, el secretario de Estado precisó que el escenario actual nos expone "a problemas de empleo extremadamente serios. A vulnerabilidades que se observan a través de la sociedad y que se traducen después en expansiones de gasto y de deuda que a la larga van a ser insostenibles".

Respecto a los objetivos centrales de la propuesta, el ministro garantizó que la meta es reactivar distintos frentes económicos. "Este proyecto busca devolver a Chile la competitividad para mejorar los niveles de inversión y, con eso, acelerar las tasas de crecimiento del país y levantar el mercado laboral", puntualizó.

Para lograr dicho propósito, el personero de Gobierno justificó con particular énfasis la rebaja de impuesto de primera categoría, con el fin de "recuperar la competitividad tributaria". Junto a ello, recalcó que la certeza jurídica resulta fundamental para propiciar un ambiente de inversión favorable.

Finalmente, el líder de la cartera ubicada en Teatinos 120 calificó el proyecto de Reconstrucción Nacional como un plan responsable, el cual se complementa con acciones de contención de gastos. Estas corresponden a "medidas de ajustes de gastos superfluos, innecesarios, a veces escandalosos, como ustedes han ido conociendo en las últimas semanas cuando hemos estado dedicados a compensar el tema fiscal y poner las cuentas en orden".

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