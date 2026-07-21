Ministro Quiroz valora la aprobación de la megarreforma y destaca los "apoyos transversales"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que se aprobara el proyecto de Reconstrucción en la Cámara de Diputados, con 84 votos a favor y 61 en contra.

Tras la votación, el secretario de Estado declaró que "la Cámara de Diputados ha ratificado en un 99% todo el proyecto de ley, ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile; de eso se trata".

En esa línea, dijo que se ha aprobado "volver a dar certezas a la inversión en Chile; ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica; ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones; ha aprobado poner de pie a la salmonicultura de Chile, que lleva años esperando para mejorar su productividad y su funcionamiento, años esperando las relocalizaciones".

"Ha aprobado $400 mil millones de pesos para la reconstrucción de Ñuble y Biobío; ha aprobado las medidas transitorias de recaudación que van a permitir financiar eso responsablemente; ha aprobado las medidas de contención fiscal que tienen que acompañar este proyecto”, añadió.

La autoridad expresó que “estamos enormemente satisfechos, además de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo”.

El titular de Hacienda agradeció "a todos quienes se han sumado a esta iniciativa por Chile, y agradecemos en particular a grupos que están fuera del oficialismo, pero que han votado junto a nosotros; me refiero al Partido Nacional Libertario, también a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la Democracia Cristiana, entre otros”.

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