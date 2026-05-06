Ministro Quiroz valora informe del CFA, pero afirma que "tenemos precisiones que hacer a la metodología seguida"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el informe presentado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y destacó los amplios puntos de coincidencia que el organismo comparte con el Gobierno respecto del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

En su presentación, la presidenta del CFA, Paula Benavides, señaló que la iniciativa del Gobierno prioriza el crecimiento económico y promueve la eficiencia del gasto público, calificando ambos elementos como pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Sin embargo, advirtió por sus eventuales efectos negativos sobre la recaudación del fisco.

Para el secretario de Estado, esta postura ratifica que existe un diagnóstico compartido entre ambas partes. "El CFA comparte nuestra priorización por el crecimiento económico, así como la promoción de esfuerzos de eficiencia económica”, afirmó la autoridad, subrayando además “muy particularmente la coincidencia maciza que tenemos con el CFA en cuanto a que las medidas propuestas en el PDL generan crecimiento de la economía".

Tomando esto como base, el titular de Hacienda instó a los congresistas a entregar su apoyo a la propuesta legislativa: “Chile acumula cuatro años de estancamiento, con un desalentador crecimiento per cápita de apenas medio por ciento ese período (marzo 2022 a marzo 2026). Este proyecto busca dejar atrás ese ciclo, recuperar el crecimiento, atraer inversión y, por sobre todo, generar más y mejores empleos. Por eso hacemos un llamado a los legisladores a sumarse con sentido de país y también con sentido de urgencia”.

Al abordar las observaciones manifestadas por el ente fiscalizador, el jefe de la billetera fiscal argumentó que "tenemos precisiones que hacer a la metodología seguida. Específicamente, el CFA examina los efectos medida por medida, y soslaya lo que a nuestro juicio es el necesario análisis transversal de todas las medidas en su conjunto, tomando en cuenta los efectos de equilibrio general", detalló.

En esa misma línea, Quiroz adelantó que será un equipo de la DIPRES el encargado de replicar en profundidad a los reparos del organismo. Esto ocurrirá durante la jornada de mañana, nuevamente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el grupo de expertos, según indicó el ministro, "Contestará una por una las nueve prevenciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo".

Sumado a lo anterior, la autoridad enfatizó que dichas aclaraciones necesitan ser evaluadas bajo una perspectiva integral del texto legal. "Más allá de las precisiones y diferencias, el ministerio quiere recordar que el proyecto tiene un impacto como un todo, con todas las medidas consideradas actuando conjuntamente. No debemos considerar solo el proyecto: aquí hay una serie de medidas administrativas y legales que deben mirarse en conjunto", concluyó.

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