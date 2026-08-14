Ministro Quiroz valora fallo del TC y descarta crisis política por polémica con Alvarado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de acoger parcialmente los requerimientos presentados por la oposición en el marco del proyecto de reconstrucción nacional.

En conversación con Tele13 Radio, Quiroz valoró el pronunciamiento del organismo y destacó especialmente la ratificación de la invariabilidad tributaria.

"Es una gran noticia la ratificación de la invariabilidad tributaria. Es un elemento central de esta reforma, buscaba dar certezas tributarias hacia el futuro para atraer inversiones y esa medida el tribunal la ratificó en su integridad prácticamente y nos tiene contentos para estos efectos”.

El secretario de Estado señaló que están "muy conformes. Vamos a tener que ver después la sentencia de como se ajusta o como se pueden precisar algunas cosas, pero la noticia increíblemente buena es como el tribunal, reconociendo todo una historia institucional de Chile, de muy larga data, en materia de invariabilidad, la ratifica en su decisión".

Respecto de la relocalización de las salmoneras, Quiroz afirmó que será necesario revisar en detalle el fallo del TC para determinar los pasos a seguir.

“Vamos a tener que ver la sentencia, vamos a ver si existen elementos en las consideraciones de materias constitucional que puedan ser subsanadas en una formulación distinta".

En ese contexto, el ministro realizó un llamado a los trabajadores del sur de Chile, quienes esperaban una señal positiva para la actividad económica de la zona.

"Esperaban de esto una decisión positiva de reacción económica, si no es esta medida serán otras de gestión, pero no seremos indolentes ante el retraso de las decisiones, si no se va a poder por acá se van a redoblar los esfuerzos”.

POLÉMICA CON CLAUDIO ALVARADO

Por otro lado, Quiroz abordó la polémica generada con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien reconoció desconocer que el Gobierno había presentado un requerimiento ante el TC respecto de uno de los artículos del proyecto.

"Evidentemente hubo un tema de comunicación que es lamentable, pero es un error y habrá que perfeccionarlo, no transformemos un tema de comunicación en una crisis política”, indicó.

Asimismo, el titular de Hacienda descartó que existan roces con Alvarado y enfatizó que ambos forman parte del mismo equipo de Gobierno.

“No estamos peleados en absoluto, somos un equipo, tengo la mejor opinión del ministro Alvarado, aquí de peleas, ninguna”.

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