Centro de estudiantes del Liceo Augusto D’Halmar niega participación en amenazas contra alumno que rechazó el “paro de lápices”

El centro de estudiantes del Liceo Augusto D'Halmar negó su participación en las amenazas contra un estudiante que manifestó su rechazo al denominado "paro de lápices" impulsado en el establecimiento. La situación llevó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) a suspender las clases presenciales.

A través de una declaración, el centro de estudiantes manifestó su "profundo descontento frente a la irresponsabilidad periodística evidenciada en la cobertura de estos hechos, al difundirse acusaciones de tal gravedad sin contar con una recopilación completa de antecedentes, sin un adecuado contraste de las versiones involucradas y sin considerar el contexto en el cual se desarrollaron los acontecimientos".

La organización añadió que rechaza "categóricamente cualquier acto de amenaza, violencia o amedrentamiento hacia cualquier estudiante del establecimiento. Estos hechos no representan los valores que buscamos promover como organización estudiantil. Los cuales se basan en el respeto, el diálogo, la convivencia democrática y la resolución pacífica de nuestras diferencias".

“Asimismo, negamos categóricamente que el Centro de Estudiantes haya promovido o respaldado amenazas de ningún tipo hacia estudiantes que tengan opiniones distintas", agregó.

También advirtió que "frente a acusaciones que vinculan al Centro de Estudiantes o a sus integrantes con hechos de esta gravedad, nos encontramos analizando el ejercicio de acciones legales correspondientes. Con el objeto de resguardar nuestra integridad, nuestra honra, nuestra representación estudiantil y el correcto ejercicio de nuestras funciones".

Finalmente, rechazó que "acusaciones infundadas hacia el Centro de Estudiantes desvíen la atención de las demandas planteadas por nuestra comunidad educativa, las cuales tienen como objetivo avanzar hacia condiciones básicas y dignas para nuestro proceso de aprendizaje".

La denuncia por amenazas fue ingresada el lunes pasado ante la Fiscalía Metropolitana Oriente por la madre del estudiante, quien exhibió mensajes publicados en redes sociales que contenían amenazas de muerte contra el menor, además de información personal y fotografías.

Los alumnos del establecimiento, considerado el mejor liceo municipal del país de acuerdo con los resultados de la última PAES, aprobaron el "paro de lápices" con un 89% de los votos. La movilización busca exigir soluciones a problemas relacionados con infraestructura, seguridad y funcionamiento del liceo.

PURANOTICIA