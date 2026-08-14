Joven de 21 años mató a su hermano de un escopetazo tras riña en su casa en Lo Prado

La PDI investiga un homicidio que se registró cerca de las 00:00 horas de este viernes en la comuna de Lo Prado, donde un sujeto de 21 años mató de un escopetazo en el tórax a su hermano de 33 en medio de una violenta discusión familiar.

Los hechos ocurrieron en un inmueble de calle Caravaya, donde la víctima -un sujeto con antecedentes policiales y orden pendiente de captura- se enfrentó violentamente con su hermano, a quien amenazó con arma blanca, según lo informado hasta el momento.

Para defenderse, el hermano le disparó con una escopeta hechiza y lo impactó en el tórax. La victima se desplomó en el exterior del domicilio y el autor del disparo se entregó a Carabineros. Sin embargo, el caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre lo ocurrido, la fiscal Débora Quintana informó que "ambas personas involucradas en este hecho son hermanos, viven en el mismo domicilio, son chilenos. La víctima fallecida es el hermano mayor. Ambos viven en el domicilio con su padre, que es el único testigo con el que contamos en estos momentos".

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