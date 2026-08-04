Votación final de la megarreforma: Senado aprueba informe de la Comisión Mixta sobre compensación por exención de contribuciones

Este martes se llevó a cabo en el Senado la votación del informe de la comisión mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional.

27 legisladores se manifestaron a favor respecto a la fórmula de compensación a los municipios, ante la exención de contribuciones a adultos mayores, que era el último artículo que quedaba pendiente, mientras que 22 parlamentarios votaron en contra.

De esta manera, el Congreso aprobó la fórmula, permitiendo que el proyecto fuera despachado a ley.

El debate se enfocó en cómo el Estado devolverá los 190 millones de dólares que las arcas locales dejarán de percibir. La propuesta del Ejecutivo contempla dividir los recursos: 110 millones de dólares destinados al Fondo Común Municipal y 80 millones de dólares que se reintegrarían de manera directa a cada comuna.

La discusión respecto a la propuesta del Gobierno surgió con la negativa de la oposición a la normativa que consideran "injusta", pues acusan que la distribución beneficia a comunas con mayores recursos.

Alcaldes de izquierda dejaron en claro su rechazo a la idea e instaron a que los recursos se envíen al Fondo Común Municipal y se distribuyan de mejor manera.

Si se rechazaba la iniciativa, la megarreforma sería despachada sin compensación para las municipalidades, pero con la aprobación, todas van a recibir de vuelta los recursos que dejarán de percibir.

Cabe señalar que esta fue la segunda votación del informe en la sala del Senado, la anterior se llevó a cabo el 22 de julio y, debido a que no se obtuvo el quórum necesario, el Gobierno retiró la urgencia y se postergó.

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