Ministro Quiroz da pie atrás y desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para "privilegiar" el acuerdo con el PPD

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno retirará la indicación que buscaba rebajar al 22% el impuesto corporativo en medio de la tramitación del proyecto de Reconstrucción.

La idea original de la iniciativa planteaba una rebaja del 27% al 23%, y sorpresivamente se propuso rebajarlo en un punto más.

Esto provocó un quiebre con senadores del PPD, quienes habían alcanzado un acuerdo con el titular de la cartera de Hacienda, del cual se retractaron este viernes.

Al respecto, Quiroz señaló que “no es misterio, porque se ha hecho público que había un acuerdo con el PPD en esta materia y ambas partes de buena fe han entendido un tema algo distinto, pero nosotros queremos privilegiar el acuerdo".

El jefe de la billetera fiscal anunció que “vamos a mantenerla tasa corporativa a la baja hasta el 23%, y en consecuencia, privilegiando y honrando el acuerdo que cerramos con los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis”.

Bajo ese contexto, informó durante la discusión de la megarreforma en la comisión de Hacienda del Senado que “vengo, presidente, en retirar las indicaciones 61, 63, 65 y el séptimo transitorio”.

Cabe recordar que en una carta firmada por los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal, acusaron que "el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que había firmado”.

Los parlamentarios explicaron que “lo que conversamos con Hacienda tenía una base clara, explícita y no negociable: una sobretasa de 1,5% sobre el régimen tributario vigente en la mesa, con un impuesto corporativo del 23%".

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