Ministro Quiroz anuncia que Hacienda prepara un proyecto relacionado al secreto bancario

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que trabajan en un proyecto de ley vinculado al secreto bancario, luego del debate que reabrió la "Operación Tokio", donde se desbarató una red de lavado de activos del Tren de Aragua que habría movilizado cerca de US$ 80 millones en Chile.

Tras participar en la comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado declaró que "les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda porque estamos combatiendo (...) el daño que le hace a la economía la actividad ilícita, la competencia desleal que genera y, además, queremos colaborar desde el lado de la economía en esta tarea".

Añadió que "he iniciado un trabajo que comenzamos hace poco y del cual irán conociendo detalles más adelante, posiblemente a través de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda".

Quiroz explicó que esto “será siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario”.

Finalmente, sostuvo que “en esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa (...) siempre con una orden judicial".

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