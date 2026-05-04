Ministro Quiroz ante posible nueva alza en precios de los combustibles dice que "vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a una posible nueva alza en el precio de los combustibles este jueves tras concurrir a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para seguir exponiendo los principales contenidos del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Especialistas han advertido que las gasolinas podrían aumentar entre $25 y $35 por litro, impulsadas por el alza del petróleo a nivel internacional.

Respecto si habrá o una nueva subida en el precio de las bencinas, sostuvo que desde Hacienda harán "todo lo posible" para que no haya un alza.

Al ser consultado sobre si se descartaba un alza, el secretario de Estado declaró que "no puedo asegurarlo, hay que hacer los cálculos al día que corresponde con la ley en la mano y seguir las reglas que corresponden".

"Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra, pero tiene que ser conforme a la ley y lo informaremos cuando nos corresponda", cerró sobre los combustibles.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

La autoridad gubernamental puso especial énfasis en el crédito tributario al empleo, valorándolo como un mecanismo clave para resguardar las plazas laborales formales.

Al profundizar en esta medida, el jefe de la billetera fiscal argumentó: “Esto está pensado como una protección para las circunstancias actuales. El beneficio no depende del salario mínimo, sino de valores fijados en UTM. En la medida que mejoren el crecimiento y las remuneraciones, el impacto del subsidio tenderá a disminuir”.

Por otro lado, al abordar la situación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el secretario de Estado fue enfático en despejar dudas y puntualizó que "lo que se está eliminando es la franquicia tributaria, no el Sence”.

Sobre las transformaciones contempladas para el DFL2, Quiroz indicó que la nueva normativa hace una clara diferenciación entre las personas jurídicas y las naturales.

En esa misma línea, el ministro especificó: “El único beneficio que va es respecto a la renta de arrendamiento”. Además, agregó que “se establece una tasa única de 5% para propiedades menores a 90 m², lo que marca una diferencia con el régimen anterior".

Para concluir su intervención parlamentaria, la autoridad económica sentenció: "Los beneficios tradicionales vinculados a herencias, contribuciones o impuesto de timbres y estampillas no se extenderán a personas jurídicas”.

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