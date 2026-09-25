Diputada Gazmuri oficia al Ministerio de Vivienda y exige claridad sobre metas habitacionales de 2026

La diputada Ana María Gazmuri ofició al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para solicitar información detallada sobre la programación, nuevos llamados, recursos asignados, proyección de otorgamiento de subsidios y número de viviendas contempladas para los programas DS 1, DS 19 y DS 49.

El requerimiento fue presentado junto a los diputados Boris Barrera, Bernardo Salinas y Marcos Barraza, y la diputada Daniela Serrano, quienes solicitaron al ministro de Vivienda, Iván Poduje, precisar la planificación habitacional para lo que resta de 2026.

La solicitud busca conocer el estado de avance de los principales programas habitacionales y contar con información precisa respecto de los recursos comprometidos, los próximos llamados y las metas que el Ministerio espera concretar durante el último tramo del año.

En el caso del DS 49, Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el oficio solicita aclarar la programación de las unidades contempladas, los recursos involucrados, su distribución regional y las fechas estimadas de los próximos llamados.

Respecto del DS 1, Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, se pide precisar la programación de las unidades correspondientes a sus distintos tramos, además de las destinadas al programa de Arriendo a Precio Justo, incluyendo fechas de publicación, montos de inversión y número de beneficiarios proyectados.

En cuanto al DS 19, Programa de Integración Social y Territorial, los parlamentarios solicitaron conocer el calendario de selección, el número definitivo de proyectos y viviendas que serán seleccionados, los recursos fiscales destinados al programa y si se contemplan nuevos llamados durante el último trimestre del año. La solicitud también busca conocer los porcentajes efectivos de ejecución actuales y proyectados para el resto de 2026 de los principales programas habitacionales, además de precisar si el Ministerio contempla disponer de recursos adicionales.

Gazmuri, quien es integrante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, señaló que el objetivo es contar con información que permita hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos habitacionales del Ejecutivo, con especial atención a la realidad del Distrito 12.

“Las metas habitacionales tienen que traducirse en resultados concretos en los territorios. En el Distrito 12 tenemos familias organizadas en comités de vivienda que llevan años esperando una solución y que necesitan saber cuáles son los próximos llamados, qué recursos estarán disponibles y cuándo podrán avanzar sus proyectos”, indicó.

La parlamentaria también destacó el trabajo que han desarrollado las organizaciones de pobladores en el territorio y recordó la movilización realizada frente al Ministerio de Vivienda. “En nuestro territorio hemos visto la organización y la perseverancia de los comités de vivienda y del Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras. Hace un par de meses, luego de una masiva movilización frente al Ministerio de Vivienda, el ministro Iván Poduje recibió a sus representantes. Hoy corresponde hacer seguimiento a esos compromisos y conocer qué avances concretos existen”.

Finalmente, Gazmuri enfatizó que el oficio busca contar con antecedentes concretos para fiscalizar el cumplimiento de las metas habitacionales. “Por eso estamos pidiendo esta información al Ministerio: porque necesitamos certezas sobre la ejecución de los programas habitacionales y sobre cómo se van a cumplir las metas comprometidas para este año. Las familias necesitan saber cuáles son los próximos pasos y cuándo podrán ver avances concretos en sus proyectos”.

PURANOTICIA