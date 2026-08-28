Ministro Mas aborda alza del desempleo al 9,5% y reafirma que el Gobierno priorizará la aceleración de inversiones

El biministro de Economía y Energía, Daniel Mas, abordó el alza de la tasa de desempleo a 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, cifra que alcanzó su nivel más alto en cinco años, y aseguró que el Gobierno continuará impulsando inversiones y priorizando la generación de puestos de trabajo.

A través de un video publicado en la red social X, el secretario de Estado reconoció el escenario laboral y sostuvo que, pese a algunas señales positivas, todavía existe preocupación por el número de personas que permanecen buscando empleo.

“El desempleo ha alcanzado el 9,5% y todavía afecta a más de 980.000 personas. Hay señales que empiezan a mejorar, como la disminución del desempleo femenino y la informalidad, pero mientras tantos chilenos sigan buscando trabajo, no podemos estar satisfechos”, aseguró el secretario de Estado en un video subido a la red social X.

El ministro reiteró que existen algunos indicadores que muestran una evolución favorable respecto del trimestre anterior.

Y agregó que “hay algunas señales que empiezan a mejorar, el desempleo femenino vuelve a bajar y también disminuye la informalidad respecto al trimestre anterior pero mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo no podemos estar conformes".

DESTACA IMPLEMENTACIÓN DEL ''MODO EMPLEO''

Mas también destacó las medidas que, según afirmó, ha impulsado el Ejecutivo para enfrentar el escenario laboral, poniendo énfasis en el denominado “Modo Empleo”.

“Por eso hemos estado muy activos en terreno y conectados con esta urgencia. Pusimos en marcha el Modo Empleo que ya ha generado más de treinta y cinco mil empleos y activado oportunidades para cerca de ciento veinticinco mil personas”, aseguró.

En esa línea, el secretario de Estado destacó el trabajo coordinado con autoridades regionales y locales, además de representantes del sector privado.

Y contó que “estamos trabajando con gobernadores, alcaldes y sector privado. Hemos recorrido Chile inaugurando nuevas inversiones y destrabando más de cincuenta proyectos”.

El biministro sostuvo que el impulso a nuevos proyectos de inversión tiene un impacto directo en la generación de puestos de trabajo y en las economías familiares.

“Porque sabemos que detrás de cada proyecto que se pone en marcha hay empleos, proveedores, familias que recuperan esperanza. Sabemos que queda mucho por hacer, para quien hoy no tiene trabajo las señales todavía no son suficientes. Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes”, aseguró el ministro.

Finalmente, Mas enfatizó que el objetivo del Ejecutivo es que la recuperación económica tenga un impacto concreto en la población y no se limite a los indicadores macroeconómicos.

Y finalizó asegurando que “no queremos una recuperación que exista solamente en las estadísticas, queremos que se sienta en las regiones, llegue a los hogares y se traduzca en más y mejores empleos para todos los chilenos”.

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