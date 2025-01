Ministro Marcel afirma que la reforma previsional se aprobó por la "perseverancia, diálogo y capacidad para innovar"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no pudo ocultar su alegría y emoción tras la aprobación en el Congreso del proyecto que reforma sustancialmente el sistema previsional a más de 40 años desde su creación.

"Para llegar hasta acá, por supuesto tuvimos que recorrer un camino largo y creo que si estamos aquí es producto en primer lugar de la perseverancia”, comentó el secretario de Estado al tomar la palabra, luego de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

“Muchos dijeron que por qué no abandonábamos esta tarea, que por qué no tirábamos la toalla, por qué no reconocíamos que esto no iba a ser posible", comentó.

"Nosotros nunca pusimos líneas rojas en nuestro diálogo con los parlamentarios, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Perseverancia, diálogo, capacidad para innovar. Eso es lo que nos ha traído hasta acá”, remarcó el titular de Hacienda.

Y vaticinó que ”esta ley, que pronto se va a convertir en tal, va a marcar una inflexión en el desarrollo de nuestro sistema de pensiones".

El ministro planteó también que tiene la seguridad "de que este proyecto, que se terminó de tramitar en el Congreso este día 29 de enero del 2025, va a ser recordado como el momento en que nuestro sistema de pensiones empezó a cambiar. Estamos muy orgullosos de haber formado parte de esto", dijo.

"Hemos tenido, del lado de la oposición, disposición a escuchar, pero sobre todo hemos tenido al frente a los pensionados y pensionadas, a los trabajadores y trabajadoras de Chile, que han esperado todo este proceso con la ilusión de ver esta reforma hecha realidad", remarcó.

PURANOTICIA