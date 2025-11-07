Ministro Gajardo cuestiona idea de indultos a criminales de lesa humanidad y destaca rol del expresidente Piñera en DD.HH.

Los cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda y las propuestas de indulto a criminales de lesa humanidad generaron una firme respuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

En entrevista con La Tercera, la autoridad criticó la idea de “cerrar el capítulo” de la dictadura planteada por el candidato Johannes Kaiser, señalando que “sería un retroceso tremendo que vuelva la impunidad, es decir, que estas personas sean indultadas”.

El secretario de Estado explicó que el país ha avanzado con dificultad en materia de justicia, y que ese logro no debe ser revertido: “Creo que a nuestro país le ha costado mucho la justicia y que tengamos justicia es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos como país”.

Ante los dichos de Evelyn Matthei sobre una supuesta “venganza” por los desaparecidos, el ministro defendió el Plan Nacional de Búsqueda, destacando que incluso dentro de Chile Vamos hay sectores que lo respaldan: “Hay integrantes de ese sector que consideran que las violaciones graves que se cometieron a los derechos humanos no pueden volver a ocurrir y que el Plan de Búsqueda va en la dirección correcta”.

Como ejemplo de compromiso institucional, Gajardo valoró el rol del expresidente Sebastián Piñera: “El Presidente Piñera fue en esto muy importante para nuestro país. Valoró y además habló de los ‘cómplices pasivos’, lo que da cuenta de que para que la dictadura funcionara no eran solo los aparatos represores, sino también hubo gente que podría haber levantado la voz. En ese sentido, cerró el Penal Cordillera por su profundo compromiso con los derechos humanos”.

Finalmente, el ministro llamó a una postura común frente a esta temática: “Deberíamos tener una única visión que los derechos humanos son el imperativo ético en el cual se fundamenta nuestra democracia, nuestro estado de derecho y además lo que ocurrió en la dictadura militar en ningún caso es justificable, en ningún caso podemos volver a pasar por eso”.

PURANOTICIA