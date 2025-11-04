Ministro Gajardo ante cuestionamientos de Kast por conversión de Punta Peuco: "Es una crítica que no va al fondo del asunto"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, respondió a las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en relación con que la conversión del penal Punta Peuco a una cárcel común se hizo “tarde” por lo que no entra dentro del “legado” del Presidente Boric que “ya va de salida”.

“El Presidente anunció una medida en su Cuenta Pública y esta medida se está cumpliendo y se está cumpliendo dentro de su mandato, no el último día, se está cumpliendo a varios meses que termina el mandato del presidente Gabriel Boric y es una medida muy significativa y muy importante”, aseguró en entrevista con radio Cooperativa.

Para la autoridad, los dichos de Kast “son una crítica que no va al fondo del asunto, no es una crítica que diga, bueno es importante o no, es relevante o no, que prime el principio de igualdad en nuestro país, que no existan penales especiales para criminales que han cometido los crímenes más graves que tiene eh contempla la legislación nacional e internacional”.

“Él no se hace cargo de eso y prefiere ir a un punto que es completamente accesorio, que tiene que ver con la oportunidad de la concreción de este cambio", aseguró.

Además, Gajardo defendió los plazos del anuncio, descartando que tenga intenciones electorales, pues “la toma de razón (de la Contraloría) se nos comunicó al Ministerio de Justicia por la tarde del jueves pasado, y lo informamos inmediatamente al día hábil siguiente, lunes de esta semana”.

“Nosotros anunciamos en cuanto fueron ocurriendo los procesos. Si esto hubiera tomado razón un mes antes, le hubiéramos informado un mes antes. Si esto hubiera tomado razón dos meses antes, le hubiéramos informado dos meses antes”, agregó el ministro de Justicia.

Finalmente, aclaró que “el cambio de la condición de Punta Peuco tiene un único objetivo, que dejen de haber penales especiales para quienes cometieron los crímenes más horrendos que establece la legislación nacional e internacional”.

