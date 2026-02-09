Ministro Elizalde mantiene esperanza que proyectos Sala Cuna y el FES se aprueben en este Gobierno

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, espera una rápida aprobación de los proyectos de Sala Cuna y del Financiamiento para la Educación Superior, los más urgentes y emblemáticos del Gobierno de Gabriel Boric para que puedan ser firmados antes del cambio de mando.

En entrevista con Radio Cooperativa, el jefe de gabinete aseguró que estas iniciativas son importantes "no para el Gobierno, para Chile, para la gente. ¿Cómo no va a ser importante poner fin al CAE y además los recursos que el Estado destina a la educación superior?".

"Esperamos que se avance en estas iniciativas porque son iniciativas que dicen relación con necesidades sociales profundas”, aseguró Elizalde.

Y explicó que “en el caso del CAE, poner fin a la mochila del CAE, ese peso para las familias, pero adicionalmente administrar de mejor forma los recursos que el Estado destina a la educación superior, de manera más eficiente”.

Sobre el proyecto de Sala Cuna universal agregó que “todos sabemos la importancia que tiene poner fin a esta especie de discriminación que existe respecto de las mujeres y su inserción al mundo laboral y de acuerdo además al tamaño de las empresas".

El ministro insistió que espera "que exista voluntad de acuerdo y voluntad de entendimiento. Y en el mes de febrero, bueno, se está conversando con todos para construir las mayorías necesarias para aprobar estas iniciativas", e indicó que "nosotros siempre hemos dialogado con todos los actores".

"El tema es que se apruebe rápido, y nosotros esperamos que se apruebe bajo el mandato del presidente Boric. Pero aquí el tema no es quién firma, sino que la necesidad de actuar con urgencia para sacar adelante un proyecto que es necesario para el país, o si no después va a estar esperando quién sabe cuánto tiempo más", aseguró.

El secretario de Estado enfatizó que "por eso nos parece tan importante que se apruebe, en lo posible, la primera semana de marzo, porque se avanzó en un diálogo para construir las bases de un acuerdo. Estamos ad-portas de aprobar una iniciativa que es tan relevante".

"Algunos lo interpretan con el código de 'no le demos al presidente Boric un nuevo triunfo', a propósito de la serie de leyes que hemos sacado adelante bajo el actual gobierno pese a tener minoría en ambas cámaras. Nosotros creemos que la reflexión es otra: trabajemos rápido para que esta iniciativa se apruebe y por eso creemos que es importante que se vote la primera semana de marzo, para que contemos con una Sala Cuna para Chile que permita, en primer lugar, el cuidado que corresponde a los niños y por otro lado una mayor inserción de las mujeres al mundo del trabajo", añadió.

Sobre el cambio de mando del próximo 11 de marzo, Elizalde dijo que "es muy importante que en Chile valoremos la importancia, la relevancia que tiene la democracia y el peso de las instituciones finalmente”.

“En una democracia como la nuestra existen distintas visiones de país, distintas visiones de mundo, los candidatos compiten con programas diferentes, el pueblo decide, pero finalmente el trabajo del Estado es permanente. Y por eso creo que los ritos republicanos con mayúscula, los ritos democráticos, los ritos institucionales son tan fundamentales", aseguró

Elizalde valoró “el hecho de que la misma noche se sepa quién ganó, que quien haya resultado derrotado llame y felicite al ganador, que el Presidente electo se comunique con el Presidente en funciones, son ritos que no tienen otras democracias de la región ni del mundo, y que yo creo que es necesario que nosotros preservemos como un patrimonio colectivo, un acervo del conjunto de la sociedad chilena".

"Es muy importante que el traspaso de mando sea ejemplar. ¿En qué sentido? Que las nuevas autoridades cuenten con toda la información para, desde el primer día, tomar las decisiones que les correspondan sin que el trabajo del Estado se detenga”, aseguró.

Y aseguró que “el cambio de mando no puede significar que la gestión pública se detenga. Y por eso, desde hace ya bastante tiempo venimos trabajando para que en una plataforma electrónica se entregue a las nuevas autoridades toda la información disponible para las decisiones que tengan que tomar, así como las reuniones de coordinación, las bilaterales entre los ministros nuevos y los ministros en ejercicio para ponerlos al tanto de la situación específica de cada una de las secretarías de Estado".

"La idea es que este traspaso de mando sea ejemplar en términos de que se cuente con toda la información para las nuevas autoridades”, dijo

Explicó, además, que “cada vez vamos perfeccionando los mecanismos y por eso, de hecho, nosotros ahora estamos subiendo la información que entregó el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet al segundo gobierno del Presidente Piñera para que esté también disponible en medio electrónico y, por tanto, se pueda contrastar la información entre lo que existía el año 2018, lo que existía el año 2022 y la situación del año 2026", finalizó.

