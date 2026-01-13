Ministro Elizalde justifica realzar logros del Gobierno: "Estamos mejor que hace 4 años"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, justificó el amplio despliegue de secretarios de Estado realizado ayer para defender el legado del Presidente Gabriel Boric a través de los “1.000 avances” conseguidos en su Gobierno.

En entrevista con Radio ADN, el jefe de gabinete señaló que es necesario realzar lo conseguido entre 2022 y 2026: “Los seres humanos tenemos lo que se llama memoria selectiva para superar traumas, episodios dolorosos. Tendemos a tener y generar buenos recuerdos, y eso hace que perdamos la perspectiva de lo que pasaba en el pasado y lo contrastemos con lo que estamos viendo en el presente”.

“¿Por qué digo esto? Porque se nos olvida que el año 2022 teníamos las fronteras desbordadas, las emisiones al alza, la zona sur con atentados permanentemente, el nivel récord de eventos de violencia rural, de acuerdo con el reporte de carabineros, rucos en la Alameda, migrantes viviendo en las plazas de las ciudades del norte, enfrentamientos entre chilenos y migrantes a propósito de la situación migratoria compleja. Y eran todos problemas heredados, que no habían sido generados por el nuevo gobierno", aseguró.

Según Elizalde, ante este escenario, “el gobierno tomó todas las medidas para estabilizar el país” y afirmó que se entregará mejor a la administración de Kast de lo que fue recibido por Boric en marzo de 2022.

“(Hoy tenemos) contención de los homicidios y tendencia a la baja, disminución de más del 54% de los ingresos irregulares, disminución de cerca del 80% del episodio de violencia rural o eventos de violencia rural en la zona sur. En economía, control de la inflación, el país ha vuelto a crecer, nivel récord de exportaciones”, detalló.

Y agregó que “es evidente que el país hoy día está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años atrás. Por distintas razones, por la pandemia, aquí no se trata de culpar a uno u otro sector político, sino que sobre la base de parámetros objetivos”.

En paralelo a la defensa conjunta de los ministros en la jornada de ayer, el gobierno lanzó una plataforma web que contabiliza “más de 1.000 avances” en el periodo del frenteamplista.

