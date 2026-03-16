Ministro de Vivienda acusa “arcas vacías” tras recorte de 20 mil subsidios y advierte impacto en familias vulnerables

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que las arcas de su cartera "también están vacías", tras le recorte de los subsidios para las viviendas sociales.

En conversación con Radio Cooperativa, dijo que "hemos recibido unas arcas fiscales vacías, en el caso del Ministerio de Vivienda, el último mes se firmó un oficio del ministro Grau, que nos eliminó 20.000 subsidios destinados a los segmentos más vulnerables, lo cual es un desastre para nosotros. Entonces las arcas fiscales en el Ministerio de Vivienda están vacías".

Respecto a la reacción de los afectados, sostuvo que “los damnificados son muy racionales y entienden que no hay recursos, y entienden que el Fondo Especial se tiene que aprobar por el Congreso, y esperan que los parlamentarios aprueben esos recursos”.

Y recalcó: “Las personas, la verdad es que no les interesa mucho si se bajan los impuestos, suben los impuestos, lo que les importa a ellos es si van a tener sus casas en tiempo y forma, y lo que nosotros tenemos que hacer es entregar las casas en tiempo y forma”.

Además, el ministro acusó que algunos directores del Serviu renovaron automáticamente sus cargos y que "están mandando comunicaciones a las familias sin casa con guías que tienen que ver con la política anterior, y con programas que son malos".

Sobre la reconstrucción en Viña del Mar, fijó un plazo de 15 meses para completar el 70% pendiente, y respecto a la megatoma de San Antonio, adelantó que si se cursa la expropiación, "ese terreno que ahora va ser fiscal, va a ser asignado a las familias por orden de prioridad, por antigüedad, por la prelación, no por la violencia, y eso lo vamos a hacer en todas las tomas o asentamientos".

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