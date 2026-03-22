Ministro de Transportes revela que faltan choferes en micros: “Existe una gran cantidad de buses estacionados”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, se refirió al alza de combustibles y afirmó que dialogó con el gremio de camioneros y que estos "entienden que es una crisis global".

En conversación con Estado Nacional de 24Horas, de Grange señaló que están trabajando "simultáneamente, de forma muy coordinada y con bastante intensidad, tanto con Energía como con Hacienda" para dar respuestas.

En esta línea, sostuvo que "el desafío es cómo hacer los ajustes necesarios para proteger a aquellas familias que dependen más de la parafina".

El titular de Transportes mencionó que se reunió con el gremio esta semana. "Esta semana tengo una nueva reunión con un gremio adicional de regiones. Como señalaba, el tema no es el vehículo en sí, no es el camión en sí, sino la carga que transporta y quién recibe esa carga", indicó.

Y sostuvo que "yo creo que entienden que esto es una crisis global, esto es una crisis mundial. No es un tema de Chile, mucho menos de la actual administración".

En cuanto a una posible reducción de la flota de buses RED, de Grange aseguró que es "falso" que se vaya a disminuir la cantidad de micros que actualmente circulan.

"Cuando hablo de exceso de flota, me refiero a la flota total del sistema en comparación con el número de conductores. Hace 15 años había 18.000 conductores en el Transantiago; hoy se mantienen los 18.000. Es decir, en 15 años la cantidad de conductores es la misma. Sin embargo, en ese mismo período, la cantidad de buses pasó de 6.400 a 7.900", explicó.



El secretario de Estado explicó que "aumentó en 1.500 la flota total de buses del sistema sin que hayan aumentado los conductores. Los buses no se manejan solos. Esa inconsistencia se traduce en que el costo para el Estado de adquirir y renovar buses ha sido mucho mayor de lo que realmente se necesita, y existe una gran cantidad de flota de reserva, con buses estacionados".

"No vamos a tocar ningún recorrido", señaló, agregando que los esfuerzos estarán enfocados en reducir los buses en desuso y aquellos que resultan más costosos para el sistema, como los articulados y los de dos pisos.

PURANOTICIA