Ministro de Seguridad llama al INDH a "no victimizar de manera selectiva" tras incidentes durante marcha estudiantil en Santiago

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a "no victimizar de manera selectiva" tras la denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto de una universitaria herida y detenida en la marcha de la Confech en Santiago.

A través de su cuenta en la red social X, junto a la publicación de prensa sobre la situación de la joven, el ministro Arrau sostuvo que "una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva".

"La opinión pública también debe considerar a los tres civiles heridos, a los tres carabineros lesionados resguardando el orden público y la gravedad de 35 detenidos, tres de ellos por portar bombas molotov", añadió Arrau con cifras entregadas previamente por la Delegación Presidencial Metropolitana.

"El deber del Estado es cuidar a todas las personas, resguardar el orden público y respaldar a quienes protegen a los chilenos", cerró el secretario de Estado.

Cabe indicar que el INDH reportó que una estudiante de Derecho fue detenida con lesiones de gravedad e ingresada a la exPosta Central. Las lesiones habrían sido provocadas tras una caída en medio de las manifestaciones en la capital.

La jefa regional del INDH, Beatriz Contreras, señaló que está recopilando antecedentes sobre lo ocurrido para estudiar las acciones legales a seguir en este caso.

La marcha se desarrolló en un tramo de la Alameda no autorizado por la Delegación Presidencial Metropolitana, entre Plaza Baquedano y Santa Rosa.

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