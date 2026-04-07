Ministro de la Segpres afirma que proyecto de Reconstrucción Nacional es clave para que la economía vuelva a crecer al 4%

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que el proyecto de Reconstrucción Nacional debe presentarse al Congreso “muy pronto”, pues es clave para que la economía vuelva a crecer a un 4%

En el marco de un punto de prensa realizado en las dependencias del Congreso, el titular de la Segpres aclaró que los plazos específicos para el inicio de la tramitación dependen directamente de la cartera de Hacienda. "El ingreso del proyecto de reconstrucción es una pregunta concreta que debe responder el ministro Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda”.

Respecto al estado de avance de la propuesta, el secretario de Estado detalló que se encuentran en la fase final de elaboración. “Estamos trabajando intensamente, se están haciendo todas las coordinaciones, estamos en las revisiones ya finales del texto, pero en esto claramente, todo lo que es la operación técnica, todo lo que es la operación de contenido técnico, contenido específico, lo lleva el Ministerio de Hacienda".

García Ruminot enfatizó el carácter estratégico que el Ejecutivo le otorga a esta normativa para el desarrollo nacional. “Nosotros esperamos que sea muy pronto porque como lo hemos dicho reiteradamente, este es un proyecto para nosotros estructural. Lo que buscamos a través de él es que la economía pueda crecer, no al 2, sino que lo podamos hacer al 4%", aseguró.

No obstante, el ministro advirtió que los resultados de esta política no serán instantáneos, aunque destacó su impacto en variables clave. "No va a ser de inmediato, no va a ser de la noche a la mañana, pero necesitamos que las bases de nuestra economía permitan crecer al 4% porque de esa manera vamos a tener más empleo, vamos a tener una actividad económica mucho más dinámica y también, vamos a tener una recaudación tributaria que nos debiera permitir nivelar y equilibrar nuestras cuentas fiscales".

Al ser consultado sobre si se descarta que la iniciativa ingrese al Parlamento durante la presente semana, el ministro insistió en que dicha determinación corresponde a Hacienda. "Eso es algo que debe señalar el ministro de Hacienda. Yo veo un poco difícil que ingrese esta semana, podríamos quizás ingresarlo el día viernes, pero no tiene mucho sentido práctico, puesto que igualmente tenemos que esperar el día lunes para que se dé cuenta en la Cámara de Diputados o el día martes”, explicó.

Finalmente, el secretario de Estado recordó los protocolos legislativos que rigen la difusión de los textos legales antes de su tramitación oficial. “Los proyectos ustedes saben que no se hacen públicos formalmente, por lo menos, mientras no se den cuenta, en este caso en la Cámara de Diputados", concluyó García Ruminot.

PURANOTICIA