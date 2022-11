Ministro de Hacienda sepulta la idea de un sexto retiro del 10%: "Ha quedado bastante claro que no son ninguna ayuda"

Un grupo de diputados encabezados por Pamela Jiles (Partido Humanista) emplazó este miércoles a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (Partido Comunista), a poner en tabla el proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones.

Consultado por la petición, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a criticar las iniciativas que buscan extraer fondos desde las AFP y subrayó que no se puede tramitar un proyecto de ley similar a otro que fue rechazado hasta dentro de un año, aludiendo al fracaso del denominado "quinto retiro" en la Cámara de Diputados.

"Existe un informe, pero no es un 'informe cualquiera', es de la Secretaría de la Cámara de Diputados que señala claramente que en esta materia, tal como establece la Constitución, no corresponde el tratamiento del mismo proyecto de Ley hasta transcurrido un año completo del rechazo del proyecto anterior, indicó Marcel.

Si bien aseveró que "lo que se ha planteado es distinguir entre discutir y votar", acusó que se trata de "un resquicio para reabrir un tema que sabemos que no se puede abrir hasta un año después y, ligado a eso, se amenaza a la presidenta de la Comisión en caso de que no lo haga. Es decir, se está presionando a la presidenta de la Comisión para que ponga en tabla un tema que no corresponda hacerlo hasta que se cumpla un año de la discusión anterior".

"Si la Ley dice que un mismo proyecto que se rechazó no se puede tratar hasta un año más tarde, bueno hay que esperar a que transcurra ese año", reiteró.

Posteriormente, el expresidente del Banco Central aseveró que "hemos dejado bastante claro y ha quedado bastante claro en las discusiones anteriores que los retiros no son ninguna ayuda, porque significa usar los ahorros de los trabajadores para obtener liquidez en el corto plazo y sabemos que, además de no ayudar individualmente a los trabajadores, tiene implicancias macroeconómicas que afectan a toda la población".

"Ese es un tema que se discutió en profundidad en abril pasado, dio como resultado el rechazo en general del proyecto que se discutía en esa oportunidad y no creo que haya mucho más que agregar a los argumentos que se dieron en ese momento", sentenció.

