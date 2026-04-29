Ministro de Hacienda descarta recortes en ayudas y recalca que "no se va a tocar ningún beneficio social de la población"

Con el objetivo de despejar los cuestionamientos generados a raíz de un decreto que recomendaba examinar los recursos vinculados a la Pensión Garantizada Universal (PGU), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó tajantemente cualquier tipo de ajuste a esta ayuda estatal.

Durante un punto de prensa, el secretario de Estado fue enfático al abordar la inquietud ciudadana: “Quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto".

En esa misma línea, la autoridad detalló que las acciones impulsadas por el Ejecutivo apuntan a otro objetivo, explicando que “lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto".

Las declaraciones del jefe de la billetera fiscal surgieron como respuesta a las consultas sobre una aparente contradicción entre la recomendación técnica plasmada en el documento oficial y la promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast, quien se comprometió a no recortar la PGU.

Para zanjar ese punto frente a los medios, Quiroz reiteró que "no hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado".

Al profundizar en las razones detrás de la sugerencia del decreto, el ministro sostuvo que resulta indispensable someter a los programas a una evaluación de forma permanente, especialmente ante posibles irregularidades.

Al respecto, el titular de Hacienda afirmó: "Técnicamente en todos los programas, todos hay que analizarlos, sobre todo si ha habido algunos hallazgos, y si hay, y en este caso pudo haber alguno (…) esos hay que mirarlos".

Finalmente, entregó una garantía directa a los actuales receptores de esta transferencia. "Por lo tanto, quiero volver decir que las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a ley, no se les va a afectar en absoluto", aseguró.

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