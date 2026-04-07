Ministro de Hacienda asegura que pagos diarios por el CAE se sextuplicaron tras anuncio de cobro

El Gobierno registró un fuerte incremento en la recaudación de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) luego de que, en marzo, endureciera su postura frente al incumplimiento de estos pagos.

Según detalló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los montos percibidos por este concepto experimentaron un crecimiento exponencial, escalando desde los $30 millones diarios hasta alcanzar aproximadamente los $200 millones. Lo anterior ocurrió de forma previa a la implementación de acciones administrativas específicas por parte de la Tesorería General de la República.

Estas declaraciones fueron emitidas en el marco del seminario titulado “Nuevos Vientos de la Economía: Ajustando el Rumbo”, instancia organizada de manera conjunta por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo. En dicho encuentro, Quiroz defendió la naturaleza del instrumento financiero y cuestionó duramente a quienes han dejado de cumplir con sus obligaciones.

Al referirse a la esencia del crédito, el secretario de Estado fue enfático: “El CAE es una política social (…) No pagar el CAE no es una política social”. Bajo esa premisa, aclaró que la estrategia de cobro se centrará prioritariamente en aquellos usuarios con solvencia económica que no pagan, distanciándose de acciones contra grupos vulnerables o egresados de carreras con baja rentabilidad.

El titular de Hacienda vinculó el giro en la conducta de los deudores directamente con sus intervenciones en la prensa. “El CAE, de recuperar $30 millones al día, empezó a recuperar $200 millones al día, y todavía no habíamos tomado ninguna medida”, sostuvo para ilustrar el efecto de sus advertencias iniciales.

Por otra parte, la autoridad descartó de plano la urgencia de legislar para potenciar la cobranza, un punto que se había debatido a propósito del Fondo de Educación Superior (FES). “Desterramos un mito, que el mito era que había que aprobar el FES para poder cobrar al CAE”, puntualizó Quiroz.

Finalmente, el ministro hizo hincapié en las atribuciones vigentes de la Tesorería, las cuales permiten ejecutar embargos en sueldos y cuentas corrientes. Respecto a los casos de mayor cuantía, lanzó una advertencia directa: “En aquellos deudores de más de $5 millones no hay negociación. Consígase el crédito en el banco y venga a pagar”.

En otra materia, el ministro Quiroz comunicó la firma de un decreto que reduce en un 15% el valor de las viviendas, como parte de un paquete de medidas para la reactivación del sector.

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