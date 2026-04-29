Ministro De Grange por ajustes al reglamento de la Ley Uber: "Mantiene los estándares de seguridad, pero tiene sentido de realidad"

El ministro de Transporte, Louis de Grange, abordó los avances en la regulación de las aplicaciones de transporte, destacando que el reglamento aún se encuentra en revisión por parte de Contraloría, mientras su cartera trabaja en paralelo en la plataforma que permitirá formalizar a los conductores.

Durante una entrevista concedida a radio Duna, el secretario de Estado profundizó en los plazos que maneja su cartera. “Esperamos que en algunas semanas esté tomado de razón y con eso paralelamente estamos trabajando en la plataforma para que se ingresen todos los datos de los conductores que están o van a trabajar a futuro formalmente en las aplicaciones”, precisó la autoridad.

Frente a la premura que exige la implementación de la ley, el titular de la cartera advirtió que "mientras Contraloría revisa las nuevas versiones, estamos trabajando en el nuevo diseño de la plataforma porque si no, no vamos a alcanzar”.

Asimismo, De Grange valoró las modificaciones realizadas al texto, asegurando que el documento final “mantiene los estándares de seguridad, pero tiene sentido de realidad”, logrando así un balance con el contexto actual del rubro.

Las nuevas disposiciones no solo afectarán a las plataformas digitales, sino que también otorgarán nuevas alternativas al transporte público menor. Al respecto, el ministro puntualizó: “Estamos dando la posibilidad de que los taxis colectivos, si consideran que es necesario, puedan aumentar a autos ocho pasajeros”.

En otro ámbito, la autoridad abordó la solicitud del Gobierno de aplicar una reducción del 3% en el presupuesto. Frente a este escenario, envió un mensaje tranquilizador a los usuarios: “Que no haya preocupación alguna de que la calidad del servicio y la participación del Estado, en aquellos lugares donde es fundamental para generar conectividad, se va a mantener”.

Por otra parte, el jefe ministerial confirmó el fin de las adquisiciones de un tipo específico de maquinaria para el sistema de transporte. “No vamos a seguir comprando buses de dos pisos, porque tienen muchas dificultades operacionales, no pueden andar por todas las calles, son muchísimo más caros”, sentenció.

Para concluir, De Grange garantizó que la institución posee las herramientas necesarias para lidiar con los desafíos financieros y operativos actuales. “Tenemos las capacidades instaladas dentro del ministerio para generar estas mejoras (...) uno va moviendo varias medidas”, remató.

(Imagen referencial: Gobierno)

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