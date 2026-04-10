Ministro De Grange niega cambios en buses de Santiago y denuncia “campaña de desinformación”

Descartando de plano cualquier modificación en la red de buses de Santiago, el titular de la cartera de Transporte, Louis de Grange, salió al paso de las críticas. El secretario de Estado fue enfático al asegurar que “No se ha cambiado absolutamente nada. Ni frecuencias, ni trazados, ni horarios”. En esa línea, recalcó que el funcionamiento actual de los recorridos responde exactamente a la estructura “definida en el plan operacional elaborado en febrero por la administración anterior”.

Durante una entrevista concedida al programa CNN Prime, el personero de Gobierno precisó que la calidad del servicio y la flota disponible se han mantenido inalterables desde principios del mes de marzo. Frente a este escenario, la autoridad hizo un llamado explícito a “evitar la difusión de noticias falsas”.

Al abordar los registros de aglomeraciones que se han viralizado a través de las redes sociales, el ministro argumentó que se trata de escenarios habituales dentro de la red. “Son cosas puntuales que han existido siempre”, aseveró, haciendo hincapié en que él mismo es un usuario que viaja diariamente en el sistema.

Profundizando en el origen de estas publicaciones, el secretario de Estado denunció directamente la presencia de una “campaña de desinformación”. Según sus palabras, esta ofensiva se apoya en “fotos falsas, fotos viejas o videos antiguos que no corresponden a la realidad actual”. Para el titular de Transporte, el objetivo de quienes difunden este material es claro, ya que existiría “acá una motivación política”.

En cuanto a la planificación futura de la red, el jefe ministerial detalló que las modificaciones operativas no son arbitrarias, sino que responden a evaluaciones periódicas. Estos ajustes se ejecutan en lapsos de tres a seis meses, tomando en consideración las fluctuaciones en la demanda de viajes.

“Los planes operacionales se definen cada tres o seis meses”, reiteró la autoridad. Finalmente, complementó que las variaciones en la frecuencia de los servicios están directamente vinculadas a elementos estacionales, tales como la temporada de verano o las vacaciones de invierno.

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