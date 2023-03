Ministro de Educación descartó que actualmente queden vacantes en liceos emblemáticos de Santiago: "La matrícula está completa"

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la polémica por las cifras difundidas en relación a la cantidad de vacantes que habrían quedado disponibles en algunos liceos emblemáticos, de la región Metropolitana.

Cabe señalar, que hace algunas semanas El Mercurio accedió a cifras de la Municipalidad de Santiago obtenidas por Ley de Transparencia, en donde se establecía que ninguno de los establecimientos emblemáticos de la comuna llenó sus vacantes tras las matrículas de diciembre y enero.

En el Instituto Nacional sobraron 167 cupos; 153 en el Liceo N°1 Javiera Carrera; 245 en el Manuel Barros Borgoño; 526 en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y 531 en el Liceo de Aplicación, bajo el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

En ese contexto, en conversación con radio Concierto, el secretario de Estado señaló "yo pregunté por esos datos, y eso no es real. La publicación respecto a las matrículas en establecimientos emblemáticos de Santiago es un dato de enero".

En esa línea, recalcó que "la matrícula está completa. ¿Qué es distinto? Que ya no están las largas filas para esperar".

Asimismo, manifestó que "me encantaría que se viera más todo lo se está haciendo y que no se hacía, pero uno sabe que esta es una cartera difícil".

