Ministro de Defensa califica de "injusto" el arancel de EE.UU. a Chile y cuestiona impacto en la relación bilateral

El ministro de Defensa, Fernando Barros, calificó como "injusto" el arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a las exportaciones chilenas, asegurando que la medida no se condice con la realidad del país ni con la relación bilateral entre ambas naciones.

En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado sostuvo que "está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada", en alusión a los argumentos que respaldan la decisión adoptada por Washington.

“Es algo injusto y es algo que nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos", comentó el ministro.

En esa línea, agregó que “un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación".

Asimismo, Barros recordó que la Cancillería ya manifestó su postura frente a la medida y anunció que se evalúan acciones para enfrentar la situación.

"Cancillería ha dado a conocer su opinión. En estos momentos se anuncia una serie de acciones, pero claramente es decepcionante lo que se ha vivido, porque, primero, se establecen diferenciaciones entre unos países y otros, y segundo, no se ajusta a la realidad", afirmó.

El titular de Defensa también defendió los estándares laborales de Chile, asegurando que el país cumple e incluso supera las exigencias internacionales en esta materia.

“Chile tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo, cumple con los estándares OIT, etcétera, y me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano. Entonces, venir a plantear, en definitiva, que Chile tiene una legislación, una actitud laxa en materia de los derechos de las personas, es muy duro", señaló.

En esa misma línea, insistió en que la decisión de Estados Unidos resulta contradictoria con el nivel de cooperación que mantienen ambos países, especialmente en el ámbito de la defensa.

"No se entiende a la luz de la relación que tenemos, por ejemplo, la invitación a participar en otras instancias de colaboración en el ámbito militar. Empieza a dudar uno de cuál es la verdadera cercanía que existe en esta relación".

Finalmente, reiteró que "está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada, y el reproche podría ser de países proveedores de insumos, materias primas o servicios que inciden en estos productos que exportamos, tampoco es así. Por lo tanto, no se entiende, es desconcertante para la relación que tenemos con Estados Unidos esta medida".

RESPONDE A CRÍTICAS POR VIAJE A HAWÁI

Durante la entrevista, Barros también abordó los cuestionamientos que recibió por viajar a Hawái para participar en actividades internacionales de su cartera, mientras en Chile se desarrollaba la emergencia provocada por el sistema frontal.

Al respecto, aseguró que el viaje estaba planificado con anticipación y coordinado con las autoridades, por lo que su ausencia no afectó la respuesta del Estado frente a la contingencia.

“Lo más lamentable no es haber estado en una actividad que era muy importante, programada con anticipación y que había sido conversada y consensuada con las autoridades. Aquí hay una institucionalidad y eso es lo importante. No es el ministro ni la persona. El Ejército, las Fuerzas Armadas y la Armada estaban todos preparados desde antes”, afirmó.

Además, ironizó con las críticas recibidas al señalar que “Lo único que se pudo haber echado de menos fue la foto de Barros arriba de un tanque con casco”.

Finalmente, sostuvo que “No había ninguna diferencia con el ministro presente o ausente. El subsecretario Cristian Bolívar, general en retiro, abordó todo lo que tenía que abordarse. La dirección de la emergencia, en todo caso, está en manos del Ministerio del Interior y de Senapred”, concluyó el ministro de Defensa.

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