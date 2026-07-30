Ministro de Agricultura alerta por efectos de El Niño: advierte escenario "catastrófico" y dice estar "angustiado"

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, manifestó su preocupación por los pronósticos de intensas lluvias que se esperan para el trimestre agosto-septiembre-octubre, debido al fenómeno de El Niño, asegurando que este periodo será clave para el desarrollo del sector agrícola.

En entrevista con Radio Universo, el secretario de Estado afirmó estar “angustiado” por los posibles efectos que podrían generar nuevos eventos climáticos, debido a que, según explicó, el fenómeno de El Niño aún no ha terminado.

"A mí lo que me preocupa es lo que viene, pues este fenómeno del Niño no ha terminado", advirtió Campos.

El ministro agregó que un nuevo episodio de lluvias intensas durante los próximos meses podría tener un impacto mayor, considerando el estado de los cultivos.

“Si volvemos a tener un episodio de esta naturaleza en dos o tres meses más, cuando toda la producción agrícola esté en su potencialidad, ahí sí que va a cambiar mi discurso completamente, porque eso es una realidad distinta y es una eventualidad que puede ocurrir. Por eso es que estoy angustiado, te lo digo sinceramente”, señaló.

Campos explicó que el nivel de afectación aumenta a medida que los cultivos y las cosechas avanzan hacia sus etapas de mayor productividad, debido a que existe una menor capacidad de recuperación frente a eventos meteorológicos extremos.

"Mientras más avance el tiempo, mayor va a ser el daño que fenómenos de esta naturaleza nos pueden provocar", comentó.

En esa línea, el ministro advirtió que la repetición de un evento similar al ocurrido recientemente podría generar consecuencias graves para la agricultura nacional.

"Si un episodio como el que vivimos la semana pasada se repite en el mes de noviembre, por lo menos yo tendría que decir que eso va a ser catastrófico", alertó.

El titular de Agricultura también señaló que Chile aún no cuenta con todas las herramientas necesarias para enfrentar fenómenos climáticos de esta magnitud, los que podrían dejar efectos permanentes en el sector.

"Ningún país está preparado para eso. Lo único que espero, confío, ruego y hago mandas, si quieren, es que la infraestructura nuestra, cuando en su tiempo la construimos, se haya hecho de un modo tan resistente como para soportar aquello", sostuvo.

Finalmente, Campos afirmó que los eventos climáticos extremos pueden superar la capacidad de respuesta tanto de las autoridades como de los propios agricultores, debido a la magnitud de sus efectos.

"Son fenómenos en que la mano del hombre, a ese nivel, difícilmente puede intervenir", concluyó.

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