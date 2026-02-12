Ministro Cordero califica como "muy grave" la liberación por error de detenido: "Muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, comentó la liberación por error de un imputado en el Centro de Justicia y afirmó que esto manifiesta condiciones de "vulnerabilidad" en el sistema.

El secretario de Estado calificó el hecho como "una situación muy grave", lo que "muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad respecto de personas que asisten, en este caso a una audiencia, y a falta de segunda verificación, lo que produce es su liberación".

Consultado en radio La Clave de cómo se trabaja con Gendarmería ante estos casos, Cordero explicó que "hay dos variables", de las cuales una está asociada a "los indicadores, que han mejorado sustancialmente en nuestro país", mientras que la segunda se vincula con que "Chile tiene una distancia muy grande entre sus índices de victimización y la percepción de inseguridad".

"El temor genera sospechas. Y el problema de las sospechas para las instituciones públicas es que el elemento central de un sistema democrático es la confianza, que es ese supuesto en la creencia de que quien desconozco va a cumplir lo que debe cumplir, entonces lesiona seriamente el funcionamiento del sistema democrático", agregó.

Sobre la suplantación de identidad, el ministro explicó que "tenemos un tema con la verificación de identidad. Es algo que se está indagando respecto del hecho que ocurrió en el Centro de Justicia: si esto se debe a una fórmula en que el sujeto alteró su identidad o bien, derechamente, requería la complejidad de un tercero con ese propósito y ese fin".

PURANOTICIA