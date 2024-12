Cordero asegura que dichos de Ministra de la Mujer sobre el cardenal Chomali "no son sarcásticos"

El ministro del Interior (s), Luis Cordero, afirmó que la polémica generada los dichos de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuando se refirió a los “príncipes de la iglesia” en relación al arzobispo de Santiago, es "crear una disputa relativamente ficticia".

"La posición sobre el proyecto de ley de aborto tiene que ver con una discusión de política pública. En el caso del cardenal (Fernando) Chomali, él siempre ha manifestado una buena disposición (en el debate)", afirmó Cordero

"Una cosa es la posición que tiene la Iglesia y otra es la que tiene el Ejecutivo sobre los avances en la materia; en ese sentido, me parece que la ministra (Orellana) no ha hecho sino una aclaración de término: (ella dice) que las razones del retraso del Gobierno (en presentar al proyecto de aborto) no tiene que ver con la opinión de la Iglesia, sino que con otro tipo de aspecto", subrayó.

"Lo demás, me parece que es crear una disputa relativamente ficticia. No creo que hubiera sido sarcasmo, la ministra estaba refiriéndose al fondo del asunto", dijo el ministro del Interior subrogante.

La controversia se dio luego que la ministra negara que la postergación del proyecto de ley de aborto por parte del Ejecutivo se hizo "pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia, que es lo que significa ser un cardenal".

