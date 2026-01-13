Ministro Cataldo asegura que aprobación del nuevo FES depende de “voluntad política” de la derecha

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a los avances en el Congreso del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) y aseguró que para que se apruebe antes del cambio de mando, solo se requiere “voluntad política” de la derecha.

“Realizamos un trabajo político y técnico con la oposición, que partió obviamente con las distancias que el análisis inicial tenía y que ha ido aproximando oposiciones”, comentó Cataldo en entrevista con Radio Duna.

“Yo diría que hoy, si no es un 100%, el 99,9% de temas ya están resueltos, es decir, una controversia desde el punto de vista técnico no tenemos. Hoy día solo requerimos de la voluntad política de poder decir, ‘OK, vamos a avanzar en esto o no’”, sentenció.

Sobre el congelamiento de conversaciones con la derecha -que denunció Camila Vallejo- para sacar proyectos emblemáticos desde que llegó Kast, Cataldo comentó que “los parlamentarios también observan con mucha atención las señales del presidente electo, de los equipos políticos de La Moneda chica. Naturalmente todos están observando aquello”.

“Y yo diría, que no habiendo diferencias técnicas... Es más, en la última semana incluso han salido personeros de la propia oposición, desde el mundo técnico, a respaldar justamente los eventuales cambios que nosotros podríamos ejercer si efectivamente esto se vota en general, porque recuerden que para presentar indicaciones se requiere primero que se vote en general o la idea de legislar, como se le conoce habitualmente", indicó sobre la discusión.

Cataldo afirmó que espera que la discusión logre salir adelante en el Congreso y llegar a un acuerdo: “Lo espero por Chile, lo espero por las familias, lo espero por la institución de educación superior, y lo espero por el fisco también, que gasta mucha plata hoy día en el CAE, por lo menos está gastando tres veces más de lo que nos costaría el FES”.

En caso de que no ocurra y no se logre despachar, añadió, “el próximo gobierno está obligado a tener que abordarlo porque parte de los gastos que se hacían fuera del presupuesto, hoy están incorporados en los gastos del Ministerio de Educación”.

Asimismo, el secretario de Estado expresó que “ninguno de los cambios que estamos proyectando altera sustantivamente aspectos que para nosotros son de principios”.

Sobre cuándo podría finalmente terminar este debate legislativo, Cataldo indica que espera que sea durante este mes.

“Vamos a llegar a puerto durante enero, este tema se lo vamos a dejar resuelto a la próxima o próximo ministro de Educación, para eso estamos trabajando”, finalizó.

