Ministro Campos proyecta una temporada 2026-2027 "desafiante" para la Agricultura y adelanta propuesta para nueva ley de fomento forestal

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, durante el seminario “¿Cómo viene la temporada 2026-2027?”, advirtió que el sector enfrentará un contexto complejo.

La autoridad declaró que "por lo que se va analizando la situación del país y del mundo, no solo desde un punto de vista macroeconómico, sino que también rubro por rubro. Es evidente, como ya se ha estado explicando en distintas ponencias, que estamos viviendo un momento complejo en la humanidad".

El secretario de Estado explicó que “hay contracciones en los mercados, existen fenómenos como la guerra del Medio Oriente que impacta la economía nacional, en muchos casos particularmente en lo que se vincula con el costo de los fertilizantes, existen medidas políticas de algunos países con motivo de la guerra comercial, que existe entre grandes potencias que nos amenazan con aumentar los aranceles".

"Hay un mundo complejo, pero la agricultura siempre tiene la capacidad para adherirse adecuadamente a las nuevas realidades”, añadió.

En esta línea, sostuvo que entre los principales lineamientos de la cartera está el compromiso con la protección del patrimonio fito y zoosanitario, riego, el desarrollo forestal, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de la innovación, la investigación y la transferencia tecnológica.

Por otro lado, Campos aseguró que “Chile necesita de una nueva ley de fomento forestal. Por eso, desde que asumí en el Ministerio, conformé un grupo de tareas que está encabezado y dirigido por Fernando Raga y que está trabajando arduamente en este proyecto y de acuerdo con las informaciones que me han llegado antes de unos 60 días más le vamos a dar al Presidente de la República una propuesta concreta sobre el particular”.

Durante su discurso, la autoridad también comentó que materia hídrica “el problema de agua se reduce a la ley de fomento del riego en circunstancia que hay un problema previo o mayor que la disponibilidad de recursos hídrico”.

Finalmente, la autoridad abordó las contingencias que enfrentan algunos rubros específicos, como la producción de cerezas, la actividad vitivinícola y el cultivo de remolacha, destacando que el ministerio trabaja en medidas orientadas a la diversificación de mercados, la actualización normativa y la reconversión productiva.

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