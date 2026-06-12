Ministro Arrau y próximo inicio de juicio por ataque al molino Grollmus: "La violencia terrorista no debe quedar impune"

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al juicio por el atentado al Molino Grollmus en la comuna de Contulmo, región del Biobío.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado señaló que "el próximo 23 de junio comenzará un juicio trascendental para Chile: 21 imputados deberán responder ante la justicia por el ataque armado y el incendio que destruyó el Molino Grollmus y golpeó brutalmente a su familia".

"Que este caso llegue a juicio es fruto de una investigación extensa y persistente, encabezada por el Ministerio Público y desarrollada con el trabajo de la PDI, Carabineros y la Armada", destacó.

La autoridad comentó que este viernes visitaron Contulmo "para expresar nuestro respaldo a la familia Grollmus y reafirmar la convicción de que esto es mucho más que un conflicto privado".

"Es el Estado de Chile el que debe actuar unido, proteger a quienes fueron atacados y asegurar que la justicia pueda trabajar sin amenazas ni presiones. En la Macrozona Sur, la violencia terrorista no debe quedar impune", sentenció.

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2022, afectando al tradicional molino de la familia Grollmus, que resultó completamente destruido. Por este caso, han sido detenidas 21 personas, quienes serán juzgados el próximo 23 de junio.

Cabe señalar que en el atentado resultaron gravemente lesionados el dueño del centenario molino, Helmuth Grollmus Scherer; Carlos Grollmus, de 75 años, quien perdió una pierna; y una tercera persona que resultó con trauma ocular.

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